Kalbinizin geleceğini bu 3 değer ele veriyor! LDL tek başına yeterli değil

HSCRP HANGİ BİLGİYİ EKLER?

Yüksek duyarlılıklı CRP, yani hsCRP, vücuttaki inflamasyon hakkında bilgi veren bir belirteçtir. Kolesterol miktarını veya damar içindeki parçacık sayısını ölçmez. Kalp ve damar riski değerlendirilirken inflamasyonla ilişkili ek bir işaret sağlayabilir.

Bununla birlikte hsCRP, yalnızca damar hastalıklarında yükselmez. Enfeksiyonlar ve başka iltihabi durumlar da sonucu etkileyebilir. Bu nedenle tek bir yüksek ölçüm, "damarlarımda plak var" şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerektiğinde ölçüm, geçici nedenler ortadan kalktıktan sonra tekrarlanmalıdır.