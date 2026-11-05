Kalbinizin geleceğini bu 3 değer ele veriyor! LDL tek başına yeterli değil
Kalp ve damar sağlığını değerlendirirken yıllardır ilk baktığımız değerlerden biri LDL kolesterol. Ancak bugün biliyoruz ki tek bir laboratuvar sonucu, kişinin bütün riskini anlatmaya yetmiyor. LDL normal görünürken de damar hastalığı gelişebiliyor. Bu noktada ApoB ve hsCRP, değerlendirmeye farklı bilgiler katabiliyor. Peki önceliğimiz hangisi olmalı? Yanıt, bu testlerin neyi ölçtüğünü ve hangi soruya cevap verdiğini anlamaktan geçiyor.
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:32