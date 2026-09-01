Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor
Cem Yılmaz'ın yaşadığı LAD atardamarları tıkanıklığı vakasına halk arasında 'dul bırakan' deniyor. Kardiyolog Dr. Muhammed Keskin, bu krizin en ölümcül tablolardan biri olduğunu açıkladı: "Genetik damar tıkanıklığı öyküsü olan ailelerde 40'lı ve 50'li yaşlarda bu damardan kriz geçiren erkeklerin eşleri genç yaşta dul kaldığı için bu isim verilmiş. Ancak günümüzde bu damarları başarıyla açabiliyor, hastayı yeniden yaşama döndürebiliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 08:54