Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Halk arasında "dul bırakan" olarak bilinen, kalbin ön yüzünü besleyen ve organın yükünün büyük kısmını taşıyan atardamarının tıkandığını söyledi: "Genetik damar tıkanıklığı öyküsü olan ailelerde 40'lı ve 50'li yaşlarda bu damardan kriz geçiren erkeklerin eşleri genç yaşta dul kaldığı için bu isim verilmiş. Ancak günümüzde bu damarları başarıyla açabiliyor, hastayı yeniden yaşama döndürebiliyoruz. Kalbin üç ana atardamarından biri olan LAD, tek başına organın yarısını beslediği için geçirilen krizler en ölümcül tablolardan birini oluşturuyor" dedi.