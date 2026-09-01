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Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Cem Yılmaz'ın yaşadığı LAD atardamarları tıkanıklığı vakasına halk arasında 'dul bırakan' deniyor. Kardiyolog Dr. Muhammed Keskin, bu krizin en ölümcül tablolardan biri olduğunu açıkladı: "Genetik damar tıkanıklığı öyküsü olan ailelerde 40'lı ve 50'li yaşlarda bu damardan kriz geçiren erkeklerin eşleri genç yaşta dul kaldığı için bu isim verilmiş. Ancak günümüzde bu damarları başarıyla açabiliyor, hastayı yeniden yaşama döndürebiliyoruz" dedi.

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 01.09.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 08:54
Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Cem Yılmaz'ın yaşadığı LAD atardamarları tıkanıklığı vakasına halk arasında 'dul bırakan' deniyor. Kardiyolog Dr. Muhammed Keskin, bu krizin en ölümcül tablolardan biri olduğunu açıkladı: "Genetik damar tıkanıklığı öyküsü olan ailelerde 40'lı ve 50'li yaşlarda bu damardan kriz geçiren erkeklerin eşleri genç yaşta dul kaldığı için bu isim verilmiş. Ancak günümüzde bu damarları başarıyla açabiliyor, hastayı yeniden yaşama döndürebiliyoruz" dedi

Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinin ardından gözler, uzmanlara çevrildi. Dr. Muhammed Keskin, sürecin tıbbi boyutuna ilişkin konuştu.

Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Halk arasında "dul bırakan" olarak bilinen, kalbin ön yüzünü besleyen ve organın yükünün büyük kısmını taşıyan atardamarının tıkandığını söyledi: "Genetik damar tıkanıklığı öyküsü olan ailelerde 40'lı ve 50'li yaşlarda bu damardan kriz geçiren erkeklerin eşleri genç yaşta dul kaldığı için bu isim verilmiş. Ancak günümüzde bu damarları başarıyla açabiliyor, hastayı yeniden yaşama döndürebiliyoruz. Kalbin üç ana atardamarından biri olan LAD, tek başına organın yarısını beslediği için geçirilen krizler en ölümcül tablolardan birini oluşturuyor" dedi.

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Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Türkiye'de kalp krizi yaş ortalamasının erkeklerde 50-55 yaş arasında yaşandığını hatırlatan uzman, sigaranın riski katladığını vurgulayarak, göğüste baskı, sıkışma, yanma hissinin yanı sıra çeneye, kollara, sırt veya karına vuran ağrıların kriz habercisi olabileceğini belirtti.


Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

DOĞRU VE HIZLI SEVK
Hastaneye sevk zincirinin doğru işletildiğini de söyleyen kardiyolog, "Cem Yılmaz muhtemelen krizi hızlı tanıyıp Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ayvacık ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki mesafe 90 dakikanın altında olduğu için pıhtı eritici tedaviye gerek kalmadan sevki yapıldı. EKG ile hızlı tanı büyük şans" dedi.

Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

HASTA HAREKETSİZ KALMAMALI
Tedavi sürecinin hastaneden taburcu olduktan sonra da devam edeceğini anlatan kardiyolog, kalp krizi geçiren hastaların hareketsiz kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

İzlenmesi gereken adımları ise şöyle sıraladı:

"Reçete edilen 6-7 kalem ilaç aksatılmadan kullanılmalı.

Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar bırakılmalı.

Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Profesyonel ekip eşliğinde kardiyak (kişiye özel tıbbi program) rehabilitasyon programına katılmalı.

Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Akdeniz tipi beslenme düzenine geçmeli ve düzenli egzersiz planı uygulamalı.

Kalp krizinde kritik detay! Tıkandığında kalbin yarısı bir anda tehlikeye giriyor

Uyku düzeni ve stres yönetimi gerçekleştirilmeli."

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör