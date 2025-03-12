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Kan donduran cinayette otopsi raporu çıktı! Vücudundan 9 kurşun çıkartıldı

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılanmasına devam edildi. Otopsi raporunda Fadim Temirhanoğulları'nın vücuduna isabet ettiği 9 kurşunla hayatını kaybettiği belirlenirken, ayrıca Savaş Temirhanoğulları'na ait olduğu belirlenen ve eşini tehdit ettiği iddia edilen ses kayıtları da mahkemeye sunuldu.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 20:55
Kan donduran cinayette otopsi raporu çıktı! Vücudundan 9 kurşun çıkartıldı

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyurken, silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

Kan donduran cinayette otopsi raporu çıktı! Vücudundan 9 kurşun çıkartıldı

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Fadim Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

Kan donduran cinayette otopsi raporu çıktı! Vücudundan 9 kurşun çıkartıldı

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Şüphelilerden Savaş Temirhanoğulları tutuklandı, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal serbest bırakıldı.

Kan donduran cinayette otopsi raporu çıktı! Vücudundan 9 kurşun çıkartıldı

DETAYLI OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Olayla ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Savaş Temirhanoğulları'nın yargılamasına devam edildi. Fadim Temirhaoğlları'na ait detaylı otopsi raporu mahkeme heyetine sunuldu. Otopsi raporunda, Temirhanoğulları'na 9 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Kan donduran cinayette otopsi raporu çıktı! Vücudundan 9 kurşun çıkartıldı

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Fadim Temirhanoğulları tarafından ölmeden önce kaydettiği iddia edilen ve sanık Savaş Temirhanoğulları'na ait olduğu belirlenen ses kayıtları da mahkeme heyetine sunuldu. Kayıtlarda, Savaş Temirhanoğulları'nın maktule karşı tehditlerinin bulunduğu iddia edildi.