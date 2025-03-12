Kan donduran cinayette otopsi raporu çıktı! Vücudundan 9 kurşun çıkartıldı

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Fadim Temirhanoğulları tarafından ölmeden önce kaydettiği iddia edilen ve sanık Savaş Temirhanoğulları'na ait olduğu belirlenen ses kayıtları da mahkeme heyetine sunuldu. Kayıtlarda, Savaş Temirhanoğulları'nın maktule karşı tehditlerinin bulunduğu iddia edildi.