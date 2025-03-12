Kan donduran cinayette otopsi raporu çıktı! Vücudundan 9 kurşun çıkartıldı
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılanmasına devam edildi. Otopsi raporunda Fadim Temirhanoğulları'nın vücuduna isabet ettiği 9 kurşunla hayatını kaybettiği belirlenirken, ayrıca Savaş Temirhanoğulları'na ait olduğu belirlenen ve eşini tehdit ettiği iddia edilen ses kayıtları da mahkemeye sunuldu.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 20:55