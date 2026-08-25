Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ NELER?

28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek olay astronomik olarak parçalı Ay tutulması olacak. Astrolojik hesaplamalarda tutulma Balık burcunun yaklaşık 4 derecesinde gerçekleşiyor. Bu nedenle astrolojik yorumlarda özellikle Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının daha belirgin temalarla karşılaşacağı öne sürülüyor.

Koç: İç dünyaya dönme, geçmişle hesaplaşma ve uzun süredir bastırılan duyguları geride bırakma ihtiyacı gündeme gelebilir. Dinlenmek ve bazı konuları zorlamamak isteyebilirsiniz.

Boğa: Arkadaşlıklar ve sosyal çevre ön plana çıkabilir. Bazı dostlukların yönü değişebilir; geleceğe ilişkin hedeflerde yeni kararlar alınabilir.

İkizler: Kariyer, statü ve gelecek planları açısından önemli bir dönem olarak yorumlanıyor. İş hayatında tamamlanan bir süreç veya yön değişikliği gündeme gelebilir.

Yengeç: Eğitim, seyahatler, hukuki konular ve hayata bakış açısıyla ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Uzun süredir düşünülen bir karar netleşebilir.

Aslan: Ortak para, borçlar, krediler, miras ve paylaşılan kaynaklar gündeme gelebilir. Finansal düzenlemelerin yanı sıra güven ve bağlılık meseleleri de önem kazanabilir.

Başak: Tutulmanın en fazla vurguladığı burçlardan biri olarak görülüyor. İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda önemli kararlar, tamamlanmalar veya yeni bir denge arayışı ortaya çıkabilir.