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Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? 2026 Ay tutulması heyecanı!
Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? 2026 Ay tutulması heyecanı!
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2026 Ay tutulması için geri sayım sona eriyor. Böylece "2026 Kanlı Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülebilecek mi?" soruları ön plana çıktı. İşte bu görsel şölene tanıklık etmek isteyenler için merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:10