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Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? 2026 Ay tutulması heyecanı!

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2026 Ay tutulması için geri sayım sona eriyor. Böylece "2026 Kanlı Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülebilecek mi?" soruları ön plana çıktı. İşte bu görsel şölene tanıklık etmek isteyenler için merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:10
Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? 2026 Ay tutulması heyecanı!

Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği yılın önemli astronomik olaylarından biri olan 2026 Ay Tutulması için geri sayım başladı. Kanlı Ay Tutulması ile Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girerek kızıl bir renge bürünecek. Astronomi tutkunları, Ağustos ayının bu son büyük gök olayını kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı.

Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? 2026 Ay tutulması heyecanı!

2026 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılının ikinci Ay tutulması, 28 Ağustos Cuma günü sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle tutulmanın başlangıç aşaması olan yarı gölgeli evre 04.23'te başlayacak.

Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? 2026 Ay tutulması heyecanı!

AY TUTULMASI HANGİ SAATLERDE İZLENEBİLECEK?

Görsel olarak belirginleştiği ve Ay'ın Dünya'nın karanlık tam gölge konisine girmeye başladığı parçalı evre ise 06.12 itibarıyla izlenebilecek. Tutulmanın tepe noktası (maksimum evresi) 06.28'de yaşanacak ve bu anda uydumuzun %96'lık devasa bir kısmı gölgede kalacak. Süreç, saat 10.01'de yarı gölgenin tamamen dağılmasıyla sona erecek.

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Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? 2026 Ay tutulması heyecanı!

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

28 Ağustos 2026 tutulması Türkiye'den izlenebilecek, ancak gözlem kalitesi bulunulan coğrafi konuma ve Ay'ın batış saatine doğrudan bağlı olacak. Tutulmanın maksimum anı sabaha karşı gün doğumuyla çakıştığı için ülkemizin batı bölgeleri çok daha avantajlı durumda yer alıyor.

Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? 2026 Ay tutulması heyecanı!

KANLI AY NEDEN KIZIL GÖRÜNÜR?

Halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu olayın arkasında Rayleigh saçılması atmosferik fiziği yer almaktadır. Tutulma sırasında Güneş ışınları Dünya atmosferinden geçerken mavi ve yeşil dalga boyları saçılır. Yalnızca daha uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı ve turuncu ışıklar kırılarak bükülür ve Ay'ın yüzeyine yansır. Bu kırılma, uydumuzun bakır-kırmızı renk almasına neden olur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör