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Kanser hastası yakınları çökertilen şebekeye isyan etti: İnsanların canıyla oynuyorlar
Kanser hastası yakınları çökertilen şebekeye isyan etti: İnsanların canıyla oynuyorlar
Kanser hastalarının yakınları, para uğruna hastaların hayatıyla oynayan şebekeye ateş püskürdü. Hastanede kanser hastası kardeşini bekleyen Mehmet Koç, vicdansızlara veryansın ederek, "İnsanların canıyla oynuyorlar. Yenidoğan Çetesi gibiler" dedi.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 06:35