Kanser hastası yakınları çökertilen şebekeye isyan etti: İnsanların canıyla oynuyorlar

"İNŞALLAH EN AĞIR CEZAYI ALIRLAR"



Babası kanser hastası olan Hatice Kübra Arslan (24) ise "Çok şükür hastalığını atlattı. Şimdi iğne vuruluyor, onu bekliyorum. İnsanların sağlıklarıyla oynuyorlar. Onlar bir umut tedavi almak için bekliyor. Zaten ihtiyaçları var, üstüne bir de onlar zarar veriyor. İnşallah en ağır cezayı alırlar" diye konuştu.