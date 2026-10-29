Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış 

Ancak protez sonrası sürekli ağrılarım var. Geceleri uyumakta güçlük çekiyorum. 3 ay sonra 6 ay sonra gel diyerek beni oyaladılar. Bu ameliyattan sonra yağ enjeksiyonu yapılması gerekirken onu bile yapmadılar. Mağdur edildim.



