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Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış
Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış
Balıkesir'de yaşayan ve 2024 yılında meme kanseri teşhisi konulan 44 yaşındaki ev hanımı 2 çocuk annesi Aslı Ç., kemoterapi sürecinde Bursa'daki özel hastanede doktor M.Ç. tarafından ameliyat edildi.
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:38