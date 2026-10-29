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Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış 

Balıkesir'de yaşayan ve 2024 yılında meme kanseri teşhisi konulan 44 yaşındaki ev hanımı 2 çocuk annesi Aslı Ç., kemoterapi sürecinde Bursa'daki özel hastanede doktor M.Ç. tarafından ameliyat edildi.

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Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 29.10.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 06:38
Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış

Balıkesir'de yaşayan 44 yaşındaki ev hanımı 2 çocuk annesi Aslı Ç.'ye Temmuz 2024'te meme kanseri teşhisi kondu. Kemoterapi uygulanan Aslı Ç. devam eden tedavi sürecinde 21 Ocak 2025'te Bursa'daki özel hastanede doktor M.Ç. tarafından ameliyat edildi.

Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış

Kansere bağlı olarak meme dokuları alınan Aslı Ç.'ye aynı ameliyatta silikon da takıldı. Ameliyattan sonra Aslı Ç.'de geçmeyen ağrılar ve göğsünde görünüm bozukluğu meydana geldi.

Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış

Tekrar M.Ç.'ye giderek şikayetlerini anlatan Aslı Ç.'ye durumun geçici olduğu ve düzeleceği ifade edildi. Aslı Ç. daha sonra başka doktorlara da muayene oldu. Muayenede kendisine takılan silikonların yanlış takıldığı, hasarlı dokuların yanlış kazındığını söylendi.

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Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış

Aslı Ç.'ye özel hastanede doktor M.Ç. tarafından yapılan ameliyatın kayıt altına alınmadığı iddia edildi. İddiaya göre, Aslı Ç., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve CİMER'e şikayeti sonrasında ameliyat kaydı yapıldı.

Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış

4 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Aslı Ç. avukatı aracılığıyla Tüketici Mahkemesi'ne ameliyat masrafı için 190 bin liralık tazminat davası açtı. Aslı Ç. ayrıca 4 milyon liralık manevi tazminat davası da açtı.

Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış

HEM AĞRI HEM GÖRÜNÜM BOZUKLUĞU

SABAH'a konuşan Aslı Ç., "Meme kanseri sonrası ameliyat oldum. Hasarlı dokular ameliyatla alındı. Hasarlı dokuları alan aynı doktor protez taktı.

Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış

Ancak protez sonrası sürekli ağrılarım var. Geceleri uyumakta güçlük çekiyorum. 3 ay sonra 6 ay sonra gel diyerek beni oyaladılar. Bu ameliyattan sonra yağ enjeksiyonu yapılması gerekirken onu bile yapmadılar. Mağdur edildim.

Kanser sonrası göğüs estetiği ameliyatı hayatını karattı! Hasarlı dokuları yanlış kazınmış, silikon yanlış takılmış

Ameliyat sonrası görünüm bozukluğu da oluştu. Daha konforlu bir yaşam sürerim diye ümit ederken, sağlığımdan da oldum. Psikolojik olarak çöküntüye uğradım. Adalete güveniyorum. Hakkımı hukuki yollardan sonuna kadar arayacağım" dedi.

#BALIKESİR #BURSA