Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi
İngiltere'de yaşayan 4,5 metre uzunluğundaki dev piton, veterinerlik tarihinde çığır açan bir tedaviyle kanseri yenmeyi başardı. "Jodie Foster" adı verilen 50 kilogramlık yılan, şimdiye kadar bir yılana uygulandığı bilinen ilk elektrokemoterapi işleminin ardından tamamen iyileşti. Uzmanlar, bu sıra dışı yöntemin başka hayvanların tedavisinde de yeni bir dönemin kapısını açabileceğini belirtiyor.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 14:09