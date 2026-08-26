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Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

İngiltere'de yaşayan 4,5 metre uzunluğundaki dev piton, veterinerlik tarihinde çığır açan bir tedaviyle kanseri yenmeyi başardı. "Jodie Foster" adı verilen 50 kilogramlık yılan, şimdiye kadar bir yılana uygulandığı bilinen ilk elektrokemoterapi işleminin ardından tamamen iyileşti. Uzmanlar, bu sıra dışı yöntemin başka hayvanların tedavisinde de yeni bir dönemin kapısını açabileceğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:08 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 14:09
Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık 20 yıldır yaşayan dişi ağsı piton, iki yıl önce iştahını kaybetmeye ve daha hareketsiz davranmaya başladı.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

Yapılan incelemelerde hayvanın çenesinde kötü huylu bir tümör tespit edildi. İlk ameliyatla çıkarılan tümörün yaklaşık bir yıl sonra yeniden büyümesi, veterinerleri farklı bir tedavi arayışına yöneltti.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

ÇENESİNDEKİ TÜMÖR HAYATINI TEHDİT EDİYORDU

Tekrar ortaya çıkan tümör, Jodie Foster'ın yemek yemesini giderek zorlaştırıyordu. Veterinerler, yalnızca ikinci bir cerrahi müdahalenin kanserin yeniden gelişmesini önlemek için yeterli olmayacağına karar verdi.

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Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

Chester Hayvanat Bahçesi ekibi, Liverpool Üniversitesi'nden uzmanlarla birlikte ameliyatı elektrokemoterapiyle destekleyen özel bir plan hazırladı.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

İnsanlarda 1990'lı yıllardan beri kullanılan yöntem, günümüzde kedi ve köpek gibi hayvanların bazı kanser türlerinin tedavisinde de uygulanıyor.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

DEV PİTON İÇİN İKİ AMELİYAT MASASI BİRLEŞTİRİLDİ

Ekim 2025'te gerçekleştirilen 90 dakikalık operasyon için hayvanat bahçesi ekibi sıra dışı hazırlıklar yaptı. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğundaki ve 50 kilogram ağırlığındaki piton tek masaya sığmadığı için iki ameliyat masası birleştirildi.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

Anestezi altına alınan yılanın vücut sıcaklığı, ısıtılmış battaniyeler ve sıcak hava yardımıyla sabit tutuldu. Operasyon sırasında çenesinin tümörden etkilenen bölümü çıkarıldı ve geride kalan dokuya kemoterapi ilacı uygulandı.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

ELEKTROKEMOTERAPİ KANSER HÜCRELERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Elektrokemoterapi işleminde tümörün bulunduğu dokuya metal elektrotlar yerleştiriliyor ve kısa süreli, yoğun elektrik darbeleri veriliyor. Bu elektriksel uyarılar kanser hücrelerinin zarlarını geçici olarak daha geçirgen hâle getiriyor.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

Böylece geleneksel kemoterapi ilacı hastalıklı hücrelerin içine daha kolay ulaşabiliyor. Tedavinin, ilacın tümör üzerindeki etkisini artırarak kanserli dokunun kontrol altına alınmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

JODİE FOSTER ARTIK KANSERDEN TAMAMEN KURTULDU

Operasyonun ardından pitonun ağız bölgesi hızla iyileşti. Yeniden normal şekilde beslenmeye başlayan Jodie Foster kilo aldı ve bakıcılarının ifadesiyle eski hareketli, güçlü ve hırçın hâline döndü. Kontrollerde kansere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kanser tedavisi gören ilk yılan oldu! 4,5 metrelik piton hastalığı böyle yendi

Uzmanlar, bir yılanda ilk kez uygulanan tedavinin ayrıntılarını bilimsel olarak yayımlamaya hazırlanıyor. Elde edilen sonuçların dünya genelindeki veterinerlere yol göstermesi ve kanserli sürüngenler için yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör