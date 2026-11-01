Trend Galeri Trend Yaşam Kapadokya'da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Kapadokya'da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Kapadokya'nın Göreme beldesindeki Peribacaları'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı faciada 15 gün önce bir ziyaretçi tarafından çekilen fotoğrafa SABAH ulaştı. Yıkılan yapının üzerindeki belirgin çatlağa rağmen bölgede alınan tek güvenlik önleminin beyaz bir ipten ibaret olduğu görüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ŞULE TOZCAN
Giriş Tarihi: 01.11.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:21
Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Nevşehir'in önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin otopark bölümünde 29 Ekim'de meydana gelen feci olayda, son günlerde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle aşınan bir peribacasından kaya parçaları koptu. Bölgede bulunan çok sayıda kişi koparak aşağı yuvarlanan kayaların altında kaldı.

Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Fransa vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37), Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cansız bedenine ulaştı.

Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Yaralı olarak kurtarılan Fransız uyruklu aileden Nael Mgattaf (8) Mhemed Mgattaf (38), Isaac Ismael Mgattaf (3), ile Önder Demir (32) ve Gül Demir'in (29) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, facianın gözle görüldüğü fotoğrafa SABAH ulaştı. Yapıdaki çatlağın dışarıdan fark edilebilecek durumda olması ise olayın önlenebilir olduğunu ve ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

"GÜVENLİK ÖNLEMİ YETERSİZ"

14 Ekim'de ailesiyle birlikte Kapadokya tatiline giden Alihan Morçöl (32) bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge çünkü otopark kısmı. Müzeye girmek için o bölgeden mecburen geçmek zorundasınız.

Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Yapıdaki çatlağı fark ettik ama tabi böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi. Yapının önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem.

Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

İpin yanından geçip yıkılan yapının yanına rahatlıkla yaklaşabilirsiniz. Biz çok yukarıya çıkmadık belki yukarıda daha hasarlı yapılar vardır. Korkunç bir olay. Çok üzüldük, hepimizin başına gelebilir. Ölenlere Allah rahmet eylesin." Dedi.

Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

AYNI DURUMDA BAŞKA YAPILAR DA VAR

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli'nin, yaklaşık 2 ay önce Kapadokya bölgesinde yıkılan peribacası yakınında çektiği video ise yeniden gündeme geldi.

Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kaya oluşumlarının yapıları nedeniyle yağışlar ve rüzgarla zamanla zayıfladığını ve yıkılabileceğini söyleyen İçelli, "2 ay önce orada bir video çekmiştim, "burası kafamıza düşebilir" diye. Bugün göçen yer gibi birçok yerin olduğunu tespit ettik.

Kapadokya’da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti

Bunları tespit edip doğaya uygun bir şekilde restore edebiliriz. Bir tehlike varsa bize diyor ki; 'ben geliyorum'. Yeter ki onun dilinden anlayın" ifadelerini kullandı.

#KAPADOKYA