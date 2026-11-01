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Kapadokya'da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti
Kapadokya'da facia ‘geliyorum’ demiş! İhmalin kanıtına SABAH ulaştı: Önlem sadece ipten ibaretti
Kapadokya'nın Göreme beldesindeki Peribacaları'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı faciada 15 gün önce bir ziyaretçi tarafından çekilen fotoğrafa SABAH ulaştı. Yıkılan yapının üzerindeki belirgin çatlağa rağmen bölgede alınan tek güvenlik önleminin beyaz bir ipten ibaret olduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:21