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Kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji'den uyarı

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kar yağışı geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde etkisin göstermişti. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den uzmanlarından önümüzdeki günler için yeni bir kar uyarısı yapıldı. Önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava sıcaklıkları düşecek, sağanak ve kar yağışı yeniden yurda giriş yapacak. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı gerçekleşecek mi? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? Kar yağışı hangi illerde gerçekleşecek? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2025 20:34 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:19
Kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji’den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege kıyıları ile Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji’den uyarı

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor-.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji’den uyarı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji’den uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Macit, son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını söyledi.

Kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji’den uyarı

Hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi halen devam ediyor. Onun dışında yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava var." dedi.