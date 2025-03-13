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Kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji'den uyarı
Kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor! İstanbul, Ankara ve İzmir için Meteoroloji'den uyarı
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kar yağışı geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde etkisin göstermişti. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den uzmanlarından önümüzdeki günler için yeni bir kar uyarısı yapıldı. Önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava sıcaklıkları düşecek, sağanak ve kar yağışı yeniden yurda giriş yapacak. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı gerçekleşecek mi? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? Kar yağışı hangi illerde gerçekleşecek? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:19