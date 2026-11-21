TAM TAHILIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

■ BULGUR: B grubu vitaminlerinin en iyi kaynağıdır. Magnezyumu bolca içerir. Bitkisel protein, ev diyet lifi açısından oldukça değerlidir. Glisemik indeksi düşük bir tam tahıl olduğu için en iyi karbonhidratlara en iyi örnektir.

■ BUĞDAY RUŞEYMİ: Prebiyotik etkili olan buğday rüşeymi, sağlıklı yağ asitleri özellikle zeytinyağında olan oleik asidin aynısını ihtiva eder. Lutein gibi güçlü antioskidanları ihtiva eder.