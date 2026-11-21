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Karaciğer yağlanmasına karşı mutfaktaki en güçlü kalkanlar! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek sıraladı
Karaciğer yağlanmasına karşı mutfaktaki en güçlü kalkanlar! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tek tek sıraladı
Yeni bilimsel çalışmalar; sağlıklı beslenmenin DNA'larımızda saklı hastalıkların seyrinin bile değiştirebileceğini ortaya çıkardı. Bulgur, kırmızı et, yoğurt, zeytinyağı, sebzeler gibi pek çok besin, içerdiği minerallerle vücudumuzu destekliyor. Peki, hangi besinler hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Giriş Tarihi: 21.11.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 08:55