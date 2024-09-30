Karadut 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Karadut yeni bölümde neler yaşanacak?

KARADUT 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır.