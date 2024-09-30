Karadut 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Karadut yeni bölümde neler yaşanacak?
Karadut yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut 2. Bölümüyle bu akşam 20:00'da ekranlara geldi. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizi reyting listelerini alt üst ederken izleyenleri de ekran başına kilitledi. Peki, ATV Karadut dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.09.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 22:03