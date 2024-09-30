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Karadut 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Karadut yeni bölümde neler yaşanacak?

Karadut yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut 2. Bölümüyle bu akşam 20:00'da ekranlara geldi. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizi reyting listelerini alt üst ederken izleyenleri de ekran başına kilitledi. Peki, ATV Karadut dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 30.09.2024 22:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 22:03
Karadut 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Karadut yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Karadut 3. bölüm fragmanı gündeme geldi. Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem'in hayat hikayesini ekran başındaki seyircilerle buluşturan dizi birbirinden başarılı oyuncuları bünyesinde bir araya getiriyor. Bu akşam yayınlanan ikinci bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen Karadut 3. bölüm tanıtımıyla ilgili ayrıntılar haberin devamında…

Karadut 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Karadut yeni bölümde neler yaşanacak?

KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMANI

ATV'nin Tims&B Productions imzalı yeni dizisi Karadut3. bölümü ile 30 Eylül Pazartesi akşamı ekran başındaki seyicisiyle buluştu. Diziyi yakından takip eden seyirciler için 3. bölüm fragmanı merak konusu oldu. ATV'nin reyting rekortmeni Karadut dizisinin fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KARADUT 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Karadut 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Karadut yeni bölümde neler yaşanacak?

KARADUT 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır.

Karadut 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Karadut yeni bölümde neler yaşanacak?

Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanır.

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