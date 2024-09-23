Karadut konusu ve oyuncuları ile gündemde! Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.