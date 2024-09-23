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Karadut konusu ve oyuncuları ile gündemde! Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

ATV ekranlarının yeni dizisi, Karadut ilk bölümüyle gündeme geliyor. TimsB Productions imzalı yapımın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız yer alıyor. Farklı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etikleyecek olan yapım için geri sayım bu akşam ilk bölüm ile son buluyor. Peki, Karadut dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? İşte, ATV'nin yeni dizisi Karadut'a dair tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:01
Karadut konusu ve oyuncuları ile gündemde! Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

ATV ekranların iddialı yapımı Karadut izleyici karşısına çıkıyor. Farklı hikayesi ve adından söz ettiren başarılı oyuncu kadrosuyla dizinin ilk bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Merakla beklenen dizi Zuhal'in aşkı tanıdığında gösterdiği değişimi ele alıyor. Peki, Karadut dizisi konusu nedir, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Karadut hikayesi ve konusu...

Karadut konusu ve oyuncuları ile gündemde! Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN?

ATV'nin yeni dizisi, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi 20.00'da başlıyor.

Karadut konusu ve oyuncuları ile gündemde! Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

KARADUT DİZİSİ KONUSU

Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Karadut dizisi, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini ele alıyor.

Karadut konusu ve oyuncuları ile gündemde! Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

Karadut konusu ve oyuncuları ile gündemde! Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

KARADUT OYUNCULAR VE KARAKTERLER

İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem), Şükrü Özyıldız (Tayfun Karca), Aslı İnandık (Figen Erdem Yüksel), Burak Dakak (Bora Karca), Selin Türkmen (Aslı Erdem), Ebrar Karabakan (Begüm Erdem),Onur Gürçay (Ayhan Yüksel), Naz Elmas (Nihan Akıncı), Rami Narin (Alp Velioğlu),Elif Nur Kerkük (Eylem Tetik), Yaşar Aydınlıoğlu (Alpay Velioğlu), İpek Ayaz Kortunç (Hayriye Kılınç) ve Engin Şenkan (Çetin Erdem)

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