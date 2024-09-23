Karadut konusu ve oyuncuları ile gündemde! Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?
ATV ekranlarının yeni dizisi, Karadut ilk bölümüyle gündeme geliyor. TimsB Productions imzalı yapımın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız yer alıyor. Farklı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etikleyecek olan yapım için geri sayım bu akşam ilk bölüm ile son buluyor. Peki, Karadut dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? İşte, ATV'nin yeni dizisi Karadut'a dair tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:01