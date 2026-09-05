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Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!
Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!
Bursa'da çocukluk merakıyla başladığı altın arama tutkusu yüzünden askeri personellikten istifa eden Emre Aydın, geliştirdiği özel makinelerle derelerden günde 3-4 gram altın çıkarıyor. Karavanıyla Türkiye'yi gezerek yılda 1 kiloya yakın altın toplayan Aydın, kış aylarında ise Afrika'da dev altın tesisleri kuruyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 15:05