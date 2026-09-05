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Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

Bursa'da çocukluk merakıyla başladığı altın arama tutkusu yüzünden askeri personellikten istifa eden Emre Aydın, geliştirdiği özel makinelerle derelerden günde 3-4 gram altın çıkarıyor. Karavanıyla Türkiye'yi gezerek yılda 1 kiloya yakın altın toplayan Aydın, kış aylarında ise Afrika'da dev altın tesisleri kuruyor.

İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 15:05
Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

Bursa'da 15 yaşında aile büyüklerinden öğrendiği altın arama işini zaman içerisinde profesyonelliğe dönüştüren Emre Aydın, yaklaşık 7 yıldır tam zamanlı olarak derelerde doğada oluşan altınları çıkartıyor. Sosyal medyada "Emre Aydın Gold" adıyla çalışmalarını sürdüren Aydın, askerliği bırakarak hayatını altın aramaya adadı.

Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

Çocukluk merakıyla başladığı işte kendisini zaman içerisinde geliştiren Aydın, ilk dönemlerde altının tozunu dahi bulmakta zorlandığını, ancak tecrübe kazandıkça günlük birkaç gram altın çıkarabilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

"GÜNDE 3-4 GRAMIN ALTINA DÜŞMÜYORUZ"

Altın aramanın yalnızca makineyle yapılabilecek bir iş olmadığını belirten Aydın, öncelikle arazinin ve taşların tanınması gerektiğini ifade etti. Özellikle altını taşıyabilecek kuvars taşlarının ve derelerde altının birikebileceği noktaların doğru tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Aydın, "İlk zamanlarda başladığımızda bir gram değil, tozu bile zor buluyorduk. Ama zamanla kendimizi geliştire geliştire bu işte günlük 4-5 gram altın almaya başladık. Artık kurduğumuz makinelerden aldığımız altın 3-4 gramın aşağısına düşmüyor. Tabii bu tamamen çalışmaya ve araziye bağlı" dedi. Yıllık ortalamalarının ise çalışma yoğunluğuna göre değiştiğini belirten Aydın, yaklaşık yarım kilogram ile 1 kilogram arasında altın elde edebildiklerini söyledi.

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Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

ALTININ BİRİKEBİLECEĞİ NOKTALARI TESPİT EDİYOR

Aydın, arazi çalışmalarında özellikle ot kökleri ve çöplerin biriktiği noktaları incelediklerini belirterek, bu bölgelerde yapılan taramalarda yeterli miktarda altın tespit edilmesi halinde çalışmaya başladıklarını anlattı.

"Ot kökleri, çöplerin biriktiği noktalar altının çökelip birikme yaptığı yerler olabiliyor. Oralarda metre metre taramalar yapıyoruz. Her kürekte 5 parça ve üzerinde altın buluyorsak orada metrekare bazında en kötü 0,10-0,20 gramlık bir altın miktarı tespit ediyoruz. Buna göre arkadaşlarla oturup çalışıp çalışmayacağımıza karar veriyoruz" diye konuştu. Makinelerini kendisi üretiyor.

Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

Türkiye'de kullandıkları sistemlerin üretimini de kendilerinin yaptığını ifade eden Aydın, yıllar içerisinde geliştirdikleri makinelerin farklı kapasitelere ulaştığını söyledi. İlk olarak tava sistemiyle başladıklarını belirten Aydın, bugün 10 tondan 100 tona kadar kapasiteye sahip sistemler ürettiklerini kaydetti.

Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

Aydın, altın aramaya yeni başlayanların öncelikle tava sistemiyle kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, "Önce tava ile başlıyorlar. Kendilerini geliştirdikten sonra kuvarsı ve altının birikebileceği noktaları öğreniyorlar. Daha sonra yatırmalı sistemlere, ardından motorlu ve taşınabilir sistemlere geçiyorlar. Daha büyük sistemlerde ise daha az kürek atarak vakumlama yöntemiyle altını ayrıştırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

KARAVANLA TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR

Sabit bir çalışma noktalarının bulunmadığını söyleyen Aydın, kendi karavanları ve ürettikleri ekipmanlarla Türkiye'nin farklı bölgelerinde keşif yaptıklarını anlattı. Çalışmalarını adeta bir memur düzeninde sürdürdüklerini belirten Aydın, haftanın yaklaşık 5 günü sahada olduklarını söyledi. Yağış ve su durumunun da çalışmalarında önemli olduğunu ifade eden Aydın, verimin düştüğü bölgelerden başka alanlara geçtiklerini kaydetti.

Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

KIŞ AYLARINDA ROTASI AFRİKA

Aydın'ın çalışmaları Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Yaz aylarında Türkiye'de altın arama çalışmalarını sürdüren Aydın, kış aylarında ise Afrika kıtasına giderek daha büyük kapasiteli altın tesisleri kuruyor. 10 tondan 100 tona kadar tesisler kurduklarını belirten Aydın, yurt dışından gelen siparişler nedeniyle kış aylarını genelde Afrika'da geçirdiğini söyledi.

Karavanla gezip derelerden altın topluyor: Günde 4 gram altın bulduğu o yeri açıkladı!

"BURSA, İNEGÖL VE ORHANELİ DAHA DEĞERLİ BÖLGELER"

Türkiye'deki jeolojik yapının bazı bölgelerde altın çıkarma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, özellikle Bursa ve çevresine dikkat çekti. Aydın, "Jeolojik olarak çok verimli bölgeler var. Türkiye'de altın çok ancak arama çalışmaları kısıtlı. Genellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın konusunda potansiyelini daha değerli görüyorum. Oralarda daha rahat altın çıkartabilirsiniz" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA