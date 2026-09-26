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Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

Banyo ve mutfak temizliğinin en can sıkıcı yanı şüphesiz zamanla kararan, sararan ve ne kadar fırçalarsanız fırçalayın bir türlü o ilk günkü beyazlığına kavuşmayan derz aralarıdır. Misafir geleceği zaman banyo fayanslarına bakıp iç geçirdiğiniz o günleri unutun. Yıllardır hepimiz internette gördüğümüz o meşhur "karbonat ve sirke" karışımına güvendik, saatlerce dizlerimizin üzerinde fırça sallayarak belimizi ağrıttık. Ancak dürüst olalım; bu yöntem hem çok yorucu hem de çoğu zaman beklediğimiz o kusursuz bembeyaz sonucu vermiyor. Üstelik sirkenin asidik yapısı zamanla derz dolgularını eriterek daha büyük masraflara ve su sızıntılarına bile yol açabiliyor.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 09:38
Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!
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Peki ya size tüm bu zahmetten kurtulacağınız, ovalama gerektirmeyen ve profesyonel temizlik şirketlerinin sır gibi sakladığı bambaşka bir formül olduğunu söylesek? Evet, yanlış duymadınız. Ev hanımlarının yeni gözdesi olan ve temizlikte karbonat-sirke devrini tamamen kapatan bu inanılmaz yöntem sayesinde, sararmış derz aralarınız saniyeler içinde ilk günkü parlaklığına dönecek.

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

Üstelik ihtiyacınız olan tek şey, muhtemelen şu an dolabınızda duran veya eczaneden sadece birkaç liraya alabileceğiniz iki basit malzeme!

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

DERZLERİ BEMBEYAZ YAPAN O MUCİZEVİ KARIŞIM

Hazırsanız sizi daha fazla merakta bırakmadan o büyük sırrı açıklıyoruz: Oksijenli su (hidrojen peroksit) ve sıvı bulaşık deterjanı! Bu ikili bir araya geldiğinde, inatçı kirleri ve küf lekelerini adeta yerinden söküp atan muazzam bir temizleme gücü ortaya çıkarıyor.

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

Oksijenli suyun doğal ağartıcı ve derinlemesine dezenfekte edici özelliği, bulaşık deterjanının yoğun yağ çözücü gücüyle birleştiğinde derzlerin arasına işlemiş yılların kirini saniyeler içinde köpürterek yüzeye çıkarıyor.

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

SADECE 5 DAKİKADA KUSURSUZ TEMİZLİK: NASIL UYGULANIR?

Bu mucizevi karışımı hazırlamak sandığınızdan çok daha pratik. Bir sprey şişesinin içine bir çay bardağı oksijenli su (eczanelerde satılan %3'lük solüsyon) ve bir tatlı kaşığı sıvı bulaşık deterjanı ekleyin.

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

Şişeyi hafifçe çalkalayarak malzemelerin birbirine iyice geçmesini sağlayın. Ardından bu sihirli formülü sararmış, kararmış derz aralarına bolca sıkın. Fırçalamaya başlamadan önce kirlerin kabarması için sadece 5-10 dakika kadar bekleyin.

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

Bekleme süresi bittikten sonra, eski bir diş fırçası veya yumuşak uçlu bir temizlik fırçası ile yüzeyin üzerinden hafifçe geçin. Eskisi gibi güç uygulamanıza, kan ter içinde kalmanıza hiç gerek kalmadığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Kirler adeta su gibi akıp gidecek. Son adımda ılık suyla durulayarak veya ıslak bir bezle silerek işlemi tamamlayın.

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

KARBONAT VE SİRKEDEN NEDEN DAHA GÜVENLİ?

Sirke ve karbonat karışımı uygulandığı an görsel bir köpürme yaratsa da, sirkenin yüksek asiditesi uzun vadede derz dolgularını aşındırır.

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

Oksijenli su ise derz yapısına zarar vermeden sadece organik kirleri, sabun artıklarını ve siyah küf mantarlarını yok eder. Üstelik çamaşır suyu gibi banyonuzda genzinizi yakan zehirli bir kimyasal koku bırakmaz.

Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

Siz de saatlerce temizlik yapmaktan yorulduysanız, bir sonraki temizliğinizde bu formüle şans verin; sonuca inanamayacaksınız!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör