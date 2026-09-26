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Karbonat ve sirke devri bitti: Sararmış derzleri anında bembeyaz yapan o karışım!

Banyo ve mutfak temizliğinin en can sıkıcı yanı şüphesiz zamanla kararan, sararan ve ne kadar fırçalarsanız fırçalayın bir türlü o ilk günkü beyazlığına kavuşmayan derz aralarıdır. Misafir geleceği zaman banyo fayanslarına bakıp iç geçirdiğiniz o günleri unutun. Yıllardır hepimiz internette gördüğümüz o meşhur "karbonat ve sirke" karışımına güvendik, saatlerce dizlerimizin üzerinde fırça sallayarak belimizi ağrıttık. Ancak dürüst olalım; bu yöntem hem çok yorucu hem de çoğu zaman beklediğimiz o kusursuz bembeyaz sonucu vermiyor. Üstelik sirkenin asidik yapısı zamanla derz dolgularını eriterek daha büyük masraflara ve su sızıntılarına bile yol açabiliyor.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 09:38