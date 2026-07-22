Trend Galeri Trend Yaşam Kargo gitmiyor, ambulans bulamıyor! Bu şehirde adres kullanmak yasak

Kargo gitmiyor, ambulans bulamıyor! Bu şehirde adres kullanmak yasak

Dünyanın en zengin ve lüks bölgelerinden birinde yaşayıp internetten evinize tek bir kargo bile sipariş edemediğinizi, hatta banka hesabı açarken saatlerce dil döktüğünüzü hayal edin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kalifornia eyaletindeki masalsı sahil kasabası Carmel-by-the-Sea'de, tam 109 yıldır hiçbir evin kapı numarası veya resmi sokak adresi bulunmuyordu! Ancak milyonlarca dolarlık malikanelerin bulunduğu bu eşsiz kasabanın tuhaf ve inatçı geleneği, teknolojinin getirdiği zorunluluklara ve artan acil durum krizlerine daha fazla direnemedi.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:55 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:57