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Karlar geç eriyince dağlarda büyük bereket ortaya çıktı! Vatandaşlar kilolarca almak için yarışıyor
Karlar geç eriyince dağlarda büyük bereket ortaya çıktı! Vatandaşlar kilolarca almak için yarışıyor
Van'ın yüksek rakımlı dağlarında ve yaylalarında büyük emeklerle toplanan şifalı uçkun ve endemik otlar, bu yıl ezber bozan bir doğa olayına sahne oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayı sonunda tamamen tükenen bu şifa kaynakları, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve karların geç erimesi sayesinde haziran ayı ortasında bile tezgahlardaki yerini koruyor.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:59