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Kartal'daki çöp dağları kaldırılmadı: Kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden oluyor

İstanbul Kartal Belediyesi ile işçilerin örgütlü bulunduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde istediklerini alamayan çalışanlar grev kararı almıştı. Grevin uygulanmaya başlanmasından (30 Ekim Çarşamba) bu yana geçen sürede Kartal'da adeta çöp dağları oluştu. İlçenin pek çok noktasında yaşanan çöp sorunu, kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden olurken çöplerle dolup taşan cadde, yol ve kaldırımlara günler geçmesine rağmen müdahale edilmemesi dikkat çekti.

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 04.11.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 08:41
Kartal’daki çöp dağları kaldırılmadı: Kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden oluyor

Kartal Belediyesi ile işçilerin örgütlü bulunduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde istediklerini alamayan çalışanlar grev kararı almıştı. Grevin uygulanmaya başlanmasından (30 Ekim Çarşamba) bu yana geçen sürede Kartal'da adeta çöp dağları oluştu.

Kartal’daki çöp dağları kaldırılmadı: Kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden oluyor

İlçenin pek çok noktasında yaşanan çöp sorunu, kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden olurken çöplerle dolup taşan cadde, yol ve kaldırımlara günler geçmesine rağmen müdahale edilmemesi dikkat çekti.

Kartal’daki çöp dağları kaldırılmadı: Kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden oluyor

CHP GENEL MERKEZİ İŞÇİLERİN HAKKINI GASP ETTİ

Kartal Belediyesi işçilerinin grev kararı devam ederken CHP genel merkezini devreye sokan Kartal Belediyesi, Genel İş Sendikası genel merkezi ile işçilerin ve sendikasın Anadolu yakasındaki şubelerinin haberi olmadan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Kartal’daki çöp dağları kaldırılmadı: Kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden oluyor

Kartal Belediyesi'nin işçileri hak kaybına uğratacak şekilde Genel İş Sendikası genel merkeziyle sözleşme imzalaması işçilerin ve sendikanın Anadolu yakasındaki şubelerinin tepkisine neden oldu.

Kartal’daki çöp dağları kaldırılmadı: Kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden oluyor

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SÜRESİZ İŞ BIRAKACAKLAR

Gece saatlerinde açıklama yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP genel merkezi ile Genel-İş Sendikası genel merkezinin imzaladığı sözleşmeyi kabul etmediklerini ve 4 Kasım Pazartesi Günü itibariyle Kartal ile birlikte, Genel İş Sendikası'nın örgütlü bulunduğu ve grev kararı alan Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinde süresiz iş bırakacaklarını açıkladı.

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