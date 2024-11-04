Kartal'daki çöp dağları kaldırılmadı: Kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden oluyor
İstanbul Kartal Belediyesi ile işçilerin örgütlü bulunduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde istediklerini alamayan çalışanlar grev kararı almıştı. Grevin uygulanmaya başlanmasından (30 Ekim Çarşamba) bu yana geçen sürede Kartal'da adeta çöp dağları oluştu. İlçenin pek çok noktasında yaşanan çöp sorunu, kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden olurken çöplerle dolup taşan cadde, yol ve kaldırımlara günler geçmesine rağmen müdahale edilmemesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 04.11.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 08:41