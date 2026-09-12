Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

HASAN ATİLLA UĞUR KALP HASTASI DEĞİLDİ



KOZİNOĞLU'nun ölümüyle ilgili cezaevi şartları ve sağlık durumları mercek altına alınırken, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan ve Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kendisine ait dil altı hapını verdiği yönünde ifade veren emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile ilgili dikkat çeken bir gardiyan ifadesi de dosyaya girdi.