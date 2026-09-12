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Kaşif Kozinoğlu'nun dosyasını FETÖ'cü savcı kararttı! Adli Tıp'a giren hırsız doku örneklerini çaldı

MİT Eski Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde oklar FETÖ'yü gösteriyor. Kozinoğlu'nun dosyasını takipsizlik kararıyla kaldıran savcı Ali İşgören'in FETÖ'cü çıkması ve Adli Tıp'taki doku örneklerinin olduğu katta meydana gelen hırsızlık olayı karanlık zinciri gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 12.09.2026 07:03 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:05
Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada organize bir şüphe ağı gözler önüne seriliyor. Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu katta hırsızlık olayı, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekerken Silivri'de tutuklu bulunan emekli Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gardiyan ifadesi mercek altında...

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

ADLİ TIP'A FİRARİ HIRSIZ GİRDİ
Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na, doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi.

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevi'nden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.

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Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkilileri yaptığı jet açıklamada; yalnızca 2 personelin cüzdanını çalındığını iddia etti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, "delil karartma" şüphelerini beraberinde getirdi.

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

SAVCI FETÖ'DEN YARGILANDI

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve "takipsizlik" kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in İleryene süreçte FETÖ/PDY unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı.

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi olan eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi. Züleyha İşgören'in kumpas davalarında kritik bir rolde yer aldığı görüldü.

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

İşgören; Silivri Cezaevi'nde izin verilen bir tutukluya bu izni kullandırmadığı gerekçesiyle, dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayı "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkûm eden hâkim olarak hafızalara kazınmıştı.

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

DERİNLEMESİNE İNCELEME
Kozınoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, Adli Tıp'ta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları; Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğurdu. Öte yandan bugün, Kozinoğlu'nun mezarında feth-i kabir gerçekleştirilecek.

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

HASAN ATİLLA UĞUR KALP HASTASI DEĞİLDİ

KOZİNOĞLU'nun ölümüyle ilgili cezaevi şartları ve sağlık durumları mercek altına alınırken, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan ve Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kendisine ait dil altı hapını verdiği yönünde ifade veren emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile ilgili dikkat çeken bir gardiyan ifadesi de dosyaya girdi.

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı

İfadesi alınan gardiyan, Uğur'un kamuoyunda bilinenin aksine kalp hastası olmadığını, iki farklı kronik rahatsızlığı sebebiyle düzenli ilaç kullandığını belirtti. Bu ifade, cezaevindeki tutukluların sağlık raporları ve uygulanan tedaviler üzerindeki soru işaretlerini artırdı.

Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasını FETÖ’cü savcı kararttı! Adli Tıp’a giren hırsız doku örneklerini çaldı
#KAŞİF KOZİNOĞLU #ADLİ TIP