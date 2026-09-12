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Kaşif Kozinoğlu'nun dosyasını FETÖ'cü savcı kararttı! Adli Tıp'a giren hırsız doku örneklerini çaldı
Kaşif Kozinoğlu'nun dosyasını FETÖ'cü savcı kararttı! Adli Tıp'a giren hırsız doku örneklerini çaldı
MİT Eski Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde oklar FETÖ'yü gösteriyor. Kozinoğlu'nun dosyasını takipsizlik kararıyla kaldıran savcı Ali İşgören'in FETÖ'cü çıkması ve Adli Tıp'taki doku örneklerinin olduğu katta meydana gelen hırsızlık olayı karanlık zinciri gözler önüne seriyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.09.2026 07:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:05