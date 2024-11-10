Kasım ayında beklenmedik sürprizler o burçlar bulacak! Aşk kapılarını çalacak…

Ekim ayının sona ermesi ve Kasım ayına girmemiz ile beraber yeni bir döneme 'merhaba' dedik. Astrolojik açıdan oldukça yoğun geçecek olan Kasım ayında 12 burç arasından özellikle 2 burç özel hayatlarında sürprizler ile karşı karşıya kalacaklar. Beklenmedik kişilerden adım gelebilir ya da ilişkisi olanlar ilişkilerini bir adım ileri taşıyabilirler. İşte detaylar…