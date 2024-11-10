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Kasım ayında beklenmedik sürprizler o burçlar bulacak! Aşk kapılarını çalacak…

Ekim ayının sona ermesi ve Kasım ayına girmemiz ile beraber yeni bir döneme 'merhaba' dedik. Astrolojik açıdan oldukça yoğun geçecek olan Kasım ayında 12 burç arasından özellikle 2 burç özel hayatlarında sürprizler ile karşı karşıya kalacaklar. Beklenmedik kişilerden adım gelebilir ya da ilişkisi olanlar ilişkilerini bir adım ileri taşıyabilirler. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:10
Kasım ayında beklenmedik sürprizler o burçlar bulacak! Aşk kapılarını çalacak…

İşte Kasım ayında aşktan yüzü gülecek olan o 2 burç…

Kasım ayında beklenmedik sürprizler o burçlar bulacak! Aşk kapılarını çalacak…

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURCU

11 Kasım'da Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesi ile beraber Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna bu geçiş aşk getirecek.

Kasım ayında beklenmedik sürprizler o burçlar bulacak! Aşk kapılarını çalacak…

Eskide kalan aşklar kapınızı çalabilir ya da siz cesaretinizi toplayıp bir adım atabilirsiniz.

Kasım ayında beklenmedik sürprizler o burçlar bulacak! Aşk kapılarını çalacak…

Eğer bu dönemde bir ilişkiniz varsa, ilişkiyi kuvvetlendirmek için yeni adımlar atılabilir.

Kasım ayında beklenmedik sürprizler o burçlar bulacak! Aşk kapılarını çalacak…

Aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler kapınızı çalacak ve kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz.

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