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Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

Kasım 2026, astrolojik açıdan hareketli bir ay olacak. Akrep burcundaki yeni ay, Merkür ve Venüs'ün geri hareketlerini tamamlaması ve Mars-Jüpiter kavuşumu, ilişkilerden kariyere, kişisel hedeflerden duygusal kararlara kadar pek çok alanda yeni gelişmeleri gündeme taşıyor. Astrolojik yorumlara göre bu ay özellikle dört burç, hayatlarının yönünü etkileyebilecek önemli değişimlerle karşılaşabilir.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 02.11.2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 14:44
Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

Peki bu durumdan en çok etkilenecek 4 burç hangisi ve ne gibi durumlar yaşayacaklar? İşte astrologlara göre yanıtı…

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

EN ÇOK ETKİLENECEK 4 BURÇ

Astrolojik değerlendirmelere göre kasım ayındaki gezegen hareketlerinden özellikle Akrep, Aslan, Boğa ve Kova burçları daha fazla etkilenebilir. Yorumları değerlendirirken yalnızca Güneş burcunuzu değil, Ay ve yükselen burcunuzu da dikkate almanız önerilir.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

AKREP: HAYATINIZDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Kasım ayı Akrep burçları için kişisel bir dönüm noktasına dönüşebilir. 9 Kasım'da kendi burçlarında gerçekleşecek yeni ay, eski alışkanlıkları geride bırakmak ve öncelikleri yeniden belirlemek için fırsat sunuyor.

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Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

Merkür'ün Akrep burcundaki geri hareketi ise geçmişte yarım kalan konuşmaları, cevapsız soruları ve ertelenen meseleleri yeniden gündeme taşıyabilir. Merkür'ün 13 Kasım'da ileri hareketine başlamasıyla birlikte Akrep burçlarının kendilerini ifade etmekte zorlandıkları konularda daha net bir tutum sergilemesi bekleniyor. Bu ayın en önemli mesajı, geçmişe takılı kalmak yerine değişen ihtiyaçlara göre yeni kararlar almak.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

ASLAN: BÜYÜK BİR FIRSAT HAYATINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Aslan burçları için kasım ayının en dikkat çekici gelişmelerinden biri, 16 Kasım'da Mars ve Jüpiter'in kendi burçlarında kavuşması olacak. Bu gökyüzü hareketi; özgüven, hırs ve başarı isteğini ön plana çıkarabilir.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

Uzun zamandır hayata geçirmek istedikleri bir projeye başlamak, yeni bir girişimde bulunmak veya dikkat çekmek istedikleri bir konuda adımlar atmak için kendilerini daha istekli hissedebilirler.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

Ancak 18 Kasım'da Güneş'in Mars ve Jüpiter ile oluşturacağı sert açılar nedeniyle Aslan burçlarının bu dönemde her fırsata aynı anda yönelmek yerine enerjilerini doğru hedeflere ayırmaları önem taşıyor.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

BOĞA: İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ KARARLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Boğa burçlarının yönetici gezegeni Venüs'ün kasım ayının ilk bölümünde Terazi burcunda geri harekette olması, ilişkilerde ve günlük yaşamda bazı sorgulamaları beraberinde getirebilir.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

Boğalar bu süreçte özel hayatları, sorumlulukları ve kişisel ihtiyaçları arasındaki dengeyi yeniden değerlendirebilir.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

Venüs'ün kasım ortasında ileri hareketine dönmesiyle birlikte ilişkilerde yaşanan belirsizliklerin yavaş yavaş netleşmesi bekleniyor. Her sorunun bir anda çözülmesi mümkün olmasa da Boğa burçları, kendileri için gerçekten neyin önemli olduğunu daha iyi anlayabilir.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

KOVA: ALIŞILMIŞIN DIŞINA ÇIKABİLİRLER

Kasım ayında Kova burçlarının odağında yakın ilişkiler ve ortaklıklar bulunuyor. 16 Kasım'da Mars ve Jüpiter'in Aslan burcunda kavuşması, ikili ilişkilerde hareketli ve yoğun bir dönemi başlatabilir.

Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

24 Kasım'daki İkizler dolunayı ise kendini ifade etme konularını ön plana çıkarıyor. Dolunay sırasında Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik bir konuşma ya da aniden değişen planlar, Kova burçlarının olaylara bakışını değiştirebilir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör