Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda
Kasım 2026, astrolojik açıdan hareketli bir ay olacak. Akrep burcundaki yeni ay, Merkür ve Venüs'ün geri hareketlerini tamamlaması ve Mars-Jüpiter kavuşumu, ilişkilerden kariyere, kişisel hedeflerden duygusal kararlara kadar pek çok alanda yeni gelişmeleri gündeme taşıyor. Astrolojik yorumlara göre bu ay özellikle dört burç, hayatlarının yönünü etkileyebilecek önemli değişimlerle karşılaşabilir.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 14:44