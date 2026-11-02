Kasım ayında hayatları değişecek! Bu 4 burç için büyük dönüm noktası kapıda

Merkür'ün Akrep burcundaki geri hareketi ise geçmişte yarım kalan konuşmaları, cevapsız soruları ve ertelenen meseleleri yeniden gündeme taşıyabilir. Merkür'ün 13 Kasım'da ileri hareketine başlamasıyla birlikte Akrep burçlarının kendilerini ifade etmekte zorlandıkları konularda daha net bir tutum sergilemesi bekleniyor. Bu ayın en önemli mesajı, geçmişe takılı kalmak yerine değişen ihtiyaçlara göre yeni kararlar almak.