Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: Çok eşli ilişkimiz vardı! Şok itiraflar: Defalarca kez yapma dedik

Kahramanmaraş'taki okul katliamını gerçekleştiren cani İsa Aras Mersinli'ye ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya platformları üzerinden tanıştığı Arjantin'deki arkadaşı şok itiraflarda bulundu. Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını belirten kişi, okul saldırısı için de "Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik." sözlerini kullandı. Öte yandan; İsa Aras Mersinli'nin etek giyip ayna karşısında video çektiği görüntüler de paylaşıldı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.04.2026 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 08:55
Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okulda yaptığı silahlı saldırı Türkiye'yi sarstı. Katil İsa Aras Mersinli'nin internet üzerinden İncel, LGBT ve şiddet temalı oyun gruplarında sıkça vakit geçirdiği öğrenildi.

WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger'a ait bir fotoğraf kullanan İsa Aras Mersinli'nin 14 yaşında bir Arjantinli olduğu ifade edilen Arjantin'deki arkadaşı da ortaya çıktı.

"ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİMİZ VARDI"

İsa Aras Mersinli'nin arkadaşından şok itiraflar geldi. Katil İsa Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını kaydeden arkadaşı şunları söyledi:

'Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim.

Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık.

"ONA DEFALARCA KEZ YAPMA DEDİK..."

Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi. "

"Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım.

"Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm."

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; İsa Aras Mersinli'ye ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. İsa Aras Mersinli'nin etek giyip ayna karşısında geçtiği, babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu değerlendirilen polis şapkası ve silah ile poz verdiği görülüyor.

