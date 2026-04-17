Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: Çok eşli ilişkimiz vardı! Şok itiraflar: Defalarca kez yapma dedik
Kahramanmaraş'taki okul katliamını gerçekleştiren cani İsa Aras Mersinli'ye ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya platformları üzerinden tanıştığı Arjantin'deki arkadaşı şok itiraflarda bulundu. Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını belirten kişi, okul saldırısı için de "Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik." sözlerini kullandı. Öte yandan; İsa Aras Mersinli'nin etek giyip ayna karşısında video çektiği görüntüler de paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 17.04.2026 08:27
Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 08:55