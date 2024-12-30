Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: "Nedir senden çektiğimiz" diye bağırdı!

Kayınpederimin yanı sıra eşim de evliliğimizin ilk aylarından bu yana ölüm tehditlerinde bulunmuştu. Daha önce 3- 4 kere evi terk eden, babasıyla ve ailesiyle bir olup evi terk eden ve bazı şikayetlerde bulunan eşime boşanma davası açtım. 'Hele bir aç boşanma davasını öldürürüz seni' diyorlardı.