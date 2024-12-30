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Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: "Nedir senden çektiğimiz" diye bağırdı!
Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: "Nedir senden çektiğimiz" diye bağırdı!
Antalya'nın Serik ilçesinde B.V., damadı 32 yaşındaki Emre Çetin'e ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. İş yerinde zarar oluşan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Emre Çetin, saldırının eşiyle boşanma davasından kaynaklı olduğunu, kayınpederi B.V. ve eşinin kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:58