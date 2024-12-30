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Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: "Nedir senden çektiğimiz" diye bağırdı!

Antalya'nın Serik ilçesinde B.V., damadı 32 yaşındaki Emre Çetin'e ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. İş yerinde zarar oluşan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Emre Çetin, saldırının eşiyle boşanma davasından kaynaklı olduğunu, kayınpederi B.V. ve eşinin kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:58
Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: Nedir senden çektiğimiz diye bağırdı!

Serik'e bağlı Eminceler Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında eczacı damadı Emre Çetin'e ait iş yerine gelen B.V. yanındaki pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Olay sırasında eczanede bulunan Emre Çetin hızla depo kısmına sığınarak korunmaya çalıştı.

Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: Nedir senden çektiğimiz diye bağırdı!

2 el ateş açan B.V. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemede bulundu. Eczanede ve raflardaki bazı ilaçlarda zarar oluştuğu belirlenirken, B.V.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: Nedir senden çektiğimiz diye bağırdı!

Eczacı Emre Çetin, saldırının boşanma davasından kaynaklı olduğunu öne sürdü. Emre Çetin, yaşadığı korku dolu anları, şöyle anlattı: "Eşimle anlaşamadığım için boşanma davası açtım. 2023 Aralık ayından bu yana boşanma davam sürmektedir. Bu süreçte kayınbabam daha önce iki kez tehdit etmişti 'Seni öldüreceğim' diye.

Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: Nedir senden çektiğimiz diye bağırdı!

Kayınpederimin yanı sıra eşim de evliliğimizin ilk aylarından bu yana ölüm tehditlerinde bulunmuştu. Daha önce 3- 4 kere evi terk eden, babasıyla ve ailesiyle bir olup evi terk eden ve bazı şikayetlerde bulunan eşime boşanma davası açtım. 'Hele bir aç boşanma davasını öldürürüz seni' diyorlardı.

Kayınpeder yaptığı şeyle damadına kabusu yaşattı: Nedir senden çektiğimiz diye bağırdı!

Bununla alakalı da savcılıkta iki şikâyet dosyam var. Şikayetimle ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Ne aşamada onu da çok bilmiyorum. Bugün en sonunda sabah iş yerimde otururken araçla kayınpederimin geldiğini gördüm. İnanamadım, camdan dışarı baktım. Elinde silahı görünce hemen içeri doğru kaçmaya başladım.

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