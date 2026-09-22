Trend Galeri Trend Yaşam Kayınpederi Başak Gürkan'ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

Kayınpederi Başak Gürkan'ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

Ankara'da kayınpederi tarafından 22 bıçak darbesiyle çocuğunun gözleri önünde öldürülen Başak Gürkan'ın ölümüyle ilgili Kudret Arslan (63) ile boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede dinlenen tanıkların cinayeti satır satır anlatırken Kayınpederin savunması kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:59
Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Barış Arslan, Kudret Arslan ile maktule Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

"KUDRET, BAŞAK HANIM'IN GIRTLAĞINI KESTİ KAN FIŞKIRIYORDU"

Maktul Arslan'ın komşusu tanık A.A., "Ben bahçemde oturuyordum. "Baba yapma, baba yapma" diye bir ses geliyordu. Ben bahçe tarafına yöneldiğimde Barış Bey'in babası Kudret, Başak Hanım'ın gırtlağını kesti. Kan fışkırıyordu. Ben korktum, bahçenin dışına çıktım."

Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

"Sucu vardı, siteye su getirmişti. Ona ambulansa haber vermesini söyledim. Barış, "Baba niye yaptın?" diye bağırıyordu. Çocuğu da kucağındaydı. Ben korktum çünkü kızı kesmişti, her yere kan fışkırıyordu. Kudret'e niye yaptığını sordum. Bana, "Mahalleniz bir pislikten kurtuldu" diye cevap verdi. Çocuk da "Dede, neden yaptın?" diye ağlıyordu" ifadelerinde bulundu.

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Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

'BARIŞALIM DİYE ÇAĞIRDI'

Dinlenen diğer tanık Ö.D. ise, " Barış'la, Başak ikisi de benim yakın arkadaşım yıllardır ailecek beraber görüşürüz. Ayrılma muhabbetleri olduğu zaman biz Başak ile bir kafede oturuyorduk. Barış aradı tekrardan barışmak istediğini bir yuva kurmak istediğini söyledi ama Başak ayrılmak istiyordu."

Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

"Son iki yıldır çok fazla tartışma yaşıyorlardı. Başak bu olaydan çok rahatsızdı" dedi. Cumhuriyet savcısı katılma talebinde bulunan Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin katılma talebini reddedilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

"BABAM BANA DA ZARAR VERİR SANDIM"

Söz verilmesi üzerine konuşan Barış Arslan, "Boşanma davası görülmekteydi. Bu aldatmadan dolayı gerçekleşen bir olaydır. Babam kendini kaybederek bu olayı gerçekleştirmiştir."

Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

"Ben eşimi kurtarmak için kolundan çekmeye çalıştım. Babamı ilk kez o durumda gördüm, bana da zarar verebileceğini düşündüm" dedi.

Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

'BAŞAK'I SEVERDİM AMA BANA HAKARET ETTİ'

Konuşan diğer sanık Kudret Arslan, "Bana hakaret ettiği için bu olay yaşandı, ben Başak'ı sevmiştim" dedi. Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

Sonraki duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA