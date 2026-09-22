Kayınpederi Başak Gürkan’ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’

"Sucu vardı, siteye su getirmişti. Ona ambulansa haber vermesini söyledim. Barış, "Baba niye yaptın?" diye bağırıyordu. Çocuğu da kucağındaydı. Ben korktum çünkü kızı kesmişti, her yere kan fışkırıyordu. Kudret'e niye yaptığını sordum. Bana, "Mahalleniz bir pislikten kurtuldu" diye cevap verdi. Çocuk da "Dede, neden yaptın?" diye ağlıyordu" ifadelerinde bulundu.