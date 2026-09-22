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Kayınpederi Başak Gürkan'ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’
Kayınpederi Başak Gürkan'ı 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Görgü tanığı korkunç cinayeti anlattı: ‘Gırtlağını kesti’
Ankara'da kayınpederi tarafından 22 bıçak darbesiyle çocuğunun gözleri önünde öldürülen Başak Gürkan'ın ölümüyle ilgili Kudret Arslan (63) ile boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede dinlenen tanıkların cinayeti satır satır anlatırken Kayınpederin savunması kan dondurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:59