Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

SANIKTAN PİŞKİN SAVUNMA: "ÇOCUĞUM OLACAK, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlanan sanık Kadir Efe, mahkeme heyetinden tahliyesini talep ederken kurduğu cümlelerle salondakileri şoke etti. "3 aydır tutukluyum ve böyle olmasını istemezdim. Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum ancak yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum."