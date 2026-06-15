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Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!
Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!
Kayseri'de kaza kurbanı olan tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybetmeden dakikalar önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü sürücünün yargılandığı davada ise sanık mahkemede öyle bir savunma yaptı ki duyanlar şaşkına döndü. İşte yürek sızlatan o detaylar...
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 14:49