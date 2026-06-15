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Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayseri'de kaza kurbanı olan tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybetmeden dakikalar önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü sürücünün yargılandığı davada ise sanık mahkemede öyle bir savunma yaptı ki duyanlar şaşkına döndü. İşte yürek sızlatan o detaylar...

Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:37 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 14:49
Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayseri'de geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan feci kaza ile ilgili yeni ve çarpıcı bir gelişme yaşandı. Motosikletiyle evine giderken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayattan kopan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Yaren Mercan (22) davasında, genç kızın son anlarına ait kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Talihsiz genç kızın kaza öncesi yaptığı son hamle, görenlerin gözlerini yaşarttı.

Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

PİZZA ALDIKTAN DAKİKALAR SONRA CAN VERDİ

Ramazan Bayramı tatilini memleketine gitmeyip Kayseri'de ders çalışarak geçirmeyi tercih eden üniversite öğrencisi Yaren Mercan'ın kazadan hemen önceki son rotası belirlendi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde; genç kızın motosikleti ile bir pizzacıya geldiği, siparişini teslim aldıktan sonra iş yerinden ayrılarak evine doğru yola çıktığı görülüyor. Bu normal ve huzurlu anlardan sadece dakikalar sonra ise caddede dehşet saçan o feci kaza gerçekleşti.

İŞTE YAREN'İN KAZA ÖNCESİ SON ANLARI!

Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

1.05 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI

Olay, 19 Mart akşamı Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil, Yaren Mercan idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç tıp öğrencisi ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ancak bir gün dayanabilen Yaren, yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Genç kızın cenazesinde tabutunun üzerine örtülen doktor önlüğü ise hafızalara kazındı. Alkollü sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

ARKADAŞLARI DURUŞMAYA DOKTOR ÖNLÜKLERİYLE GELDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Kadir Efe hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istendi.

Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayseri 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya acılı aile, taraf avukatları ve Yaren'in tıp fakültesinden arkadaşları katıldı. Genç kızın sıra arkadaşları, duruşma salonuna doktor önlükleriyle gelerek Mercan ailesine destek verdi.

Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

SANIKTAN PİŞKİN SAVUNMA: "ÇOCUĞUM OLACAK, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlanan sanık Kadir Efe, mahkeme heyetinden tahliyesini talep ederken kurduğu cümlelerle salondakileri şoke etti. "3 aydır tutukluyum ve böyle olmasını istemezdim. Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum ancak yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum."

Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Mahkeme hakimi, sanık Kadir Efe'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Acılı Mercan ailesi ise adaletin yerini bulmasını ve sanığın en ağır cezayı almasını bekliyor.

Kayseri’de tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın hayatını kaybettiği kazada yürek burkan gelişme: Son görüntüleri ortaya çıktı!
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