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Kaz Dağları'nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

Türkiye'nin büyük biyoçeşitlilik alanlarından biri olan Kaz Dağları'nda heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Özel bir bitkide yaşayan tamamen yeni bir canlı türü bulundu. İşte 1700 metrelik zirvede bulunan o türün tüm detayları...

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DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 15:12
Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, doğa ve bilim dünyasının dikkatini Türkiye'ye çeken tarihi bir bilimsel başarıya öncülük etti.

Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

Balıkesir ve Çanakkale il sınırlarında yer alan Kaz Dağları'nın 1 bin 705 metre yükseklikteki büyüleyici Sarıkız Tepesi'nde yürütülen saha araştırmalarında, tıp ve hayvan sınıflandırması açısından önemli bir bulguya ulaşıldı.

Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

YALNIZCA 'KARDİKENİ' ÜZERİNDE YAŞIYOR!

Akademisyenler tarafından zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen incelemelerde, yöre halkı tarafından "kardikeni" olarak bilinen ve yüksek irtifalara uyum sağlamış olan Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde özel bir canlı tespit edildi.

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Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

Yapılan mikroskobik incelemeler ve morfolojik analizler sonucunda, bu bitki üzerinde beslenen ve yaşamını yalnızca bu konukçuya bağımlı olarak sürdüren canlının, bilim dünyası için tamamen yeni bir yaprak biti (afit) türü olduğu kesinleşti.

Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

Keşfedilen bu yeni türe, üzerinde yaşadığı endemik bitkiye atıfla "Anuromyzus acantholimonis" ismi verildi.

Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

Böylece yalnızca bölgede halk arasında "kardikeni" olarak bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde beslendiği tespit edilen böceğe, bitkinin adından esinlenilerek Anuromyzus acantholimonis ismi verilmiş oldu.

Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

DÜNYADA SADECE 2 TANE VAR

Ekip, yeni keşfedilen türün dünyadaki tüm yakın akrabalarını mercek altına alarak kapsamlı bir morfolojik revizyon gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışma ile dünya üzerinde daha önce sadece tek bir türü barındıran Anuromyzus cinsinin bilinen ikinci türü Türkiye'den literatüre kazandırılmış oldu.

Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

BİLİM DERGİSİNDE YAYIMLANDI

Kaz Dağları'nın zirvesinden çıkan bu büyük keşif ve yakın akrabalarının ayrıntılı revizyonunu içeren bilimsel makale, 'Zootaxa' dergisinde kabul edilerek yayımlandı.

Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

Hayvansal taksonomi alanında dünyanın saygın yayın organlarından biri olan Zootaxa dergisinde makale olarak yayımlanan çalışma, Türkiye'nin biyoçeşitlilik haritasının ne kadar zengin olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kaz Dağları’nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif

Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğini ve Kaz Dağları'nın bakir ekosisteminin önemini bir kez daha kanıtlayan bu keşif, uluslararası tıp, entomoloji ve doğa bilimleri çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör