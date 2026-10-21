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Kaz Dağları'nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif
Kaz Dağları'nın 1700 metre zirvesinde bulundu! Türkiye’den dünya bilim tarihine geçen keşif
Türkiye'nin büyük biyoçeşitlilik alanlarından biri olan Kaz Dağları'nda heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Özel bir bitkide yaşayan tamamen yeni bir canlı türü bulundu. İşte 1700 metrelik zirvede bulunan o türün tüm detayları...
Giriş Tarihi: 21.10.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 15:12