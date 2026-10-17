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Kedi idrarı kokusu evden bir türlü çıkmıyorsa dikkat! Kalıcı çözüm için bu yöntemi deneyin
Kedi idrarı kokusu evden bir türlü çıkmıyorsa dikkat! Kalıcı çözüm için bu yöntemi deneyin
Kedinizin idrarını temizlediğiniz halde evdeki keskin koku bir türlü geçmiyor mu? Özellikle halı, koltuk ve ahşap zeminlere işleyen idrar, sıradan temizlik ürünleriyle tamamen giderilemeyebiliyor. Üstelik koku kalıntıları, kedilerin aynı noktaya yeniden tuvalet yapmasına da zemin hazırlayabiliyor. Peki bu inatçı kokudan kurtulmak için hangi yöntemi uygulamak gerekiyor?
Giriş Tarihi: 17.10.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 14:39