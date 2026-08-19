Kediler neden miyavlar? Gece yarısı çıkardıkları o tuhaf seslerin arkasındaki şaşırtıcı bilimsel sır!

Sabahın köründe ya da gecenin bir yarısı evde yankılanan o şiddetli kedi sesleriyle hiç irkildiniz mi? Çoğu kedi sahibi bu sesi duyduğunda onların sadece dikkat çekmeye çalıştığını ya da "dramatiklik" yaptığını düşünür. Ancak kedi davranış uzmanları bu durumun sıradan bir sohbetten çok uzakta olduğunu belirtiyor.