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Kediler neden miyavlar? Gece yarısı çıkardıkları o tuhaf seslerin arkasındaki şaşırtıcı bilimsel sır!
Kediler neden miyavlar? Gece yarısı çıkardıkları o tuhaf seslerin arkasındaki şaşırtıcı bilimsel sır!
Gece yarısı çıkardığı uzun ve hüzünlü bir sesle uykunuzdan mı uyandınız? Kedilerin sadece "mama istediği" için çıkardığı sanılan bu yüksek sesli haykırışların arkasında, milyonlarca yıllık evrimsel bir alarm sistemi ve şaşırtıcı psikolojik nedenler yatıyor.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 12:27