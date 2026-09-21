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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınacağız' planı sonrası yeni hamle: CHP’li belediyelerin ‘para yönetimi’ radarda
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınacağız' planı sonrası yeni hamle: CHP’li belediyelerin ‘para yönetimi’ radarda
Tarihi bir arınma sürecinden geçen CHP'de hareketlilik devam ediyor. Parti yönetimi, 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik olarak "Performans Takip Sistemi"ni hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sistem ile belediye başkanlarının, partinin belirlediği kriterler, kırmızı çizgiler ve hedefler doğrultusunda hizmet üretmesi hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 07:01