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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınacağız' planı sonrası yeni hamle: CHP’li belediyelerin ‘para yönetimi’ radarda

Tarihi bir arınma sürecinden geçen CHP'de hareketlilik devam ediyor. Parti yönetimi, 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik olarak "Performans Takip Sistemi"ni hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sistem ile belediye başkanlarının, partinin belirlediği kriterler, kırmızı çizgiler ve hedefler doğrultusunda hizmet üretmesi hedefleniyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.09.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 07:01
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’arınacağız’ planı sonrası yeni hamle: CHP’li belediyelerin ‘para yönetimi’ radarda

CHP'de söz konusu hamle ile belediye başkanlarının hem bu zamana kadarki hem de bundan sonraki aşamadaki çalışmaları mercek altına alınacak, kriterlerden kaçının gerçekleştiği değerlendirilecek, sürecin sonunda bir anlamda kendilerine "karne" verilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’arınacağız’ planı sonrası yeni hamle: CHP’li belediyelerin ‘para yönetimi’ radarda

Belediye başkanları; proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi, halkla ilişkiler gibi birçok konuda incelemeden geçecek. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımlarının da kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’arınacağız’ planı sonrası yeni hamle: CHP’li belediyelerin ‘para yönetimi’ radarda

HER ŞEY İNCELENECEK

Şüpheli hareket görülen, belirlenen kriterleri karşılayamayan ya da başarısız olduğu tespit edilen belediye başkanları bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’arınacağız’ planı sonrası yeni hamle: CHP’li belediyelerin ‘para yönetimi’ radarda

Süreç boyunca en çok temiz siyasete ve mali şeffaflığa önem verilecek. Hala CHP çatısı altında yer alan belediye başkanlarının tamamı, son yerel seçimde Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde aday gösterilen isimlerden oluşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’arınacağız’ planı sonrası yeni hamle: CHP’li belediyelerin ‘para yönetimi’ radarda

Parti yönetimi, kısa süre içerisinde belediye başkanları toplantısı da yaparak merkezi otoriteyi pekiştirmeyi ve gelecek seneye dönük hamleleri masaya yatırmayı planlıyor.

#CHP #ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU