Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı
İstanbul'da üreme hücrelerini para karşılığı satan kadınlara yönelik düzenlenen "Doku Ticareti" operasyonu, Kıbrıs-İngiltere hattındaki sahte donör skandalını deşifre etti. İngiltere'de yaşayan Rachel isimli 39 yaşındaki kadın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki merkeze başvurup özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledikten sonra Danimarka genine sahip yumurta aldı. Çocuk doğduktan fiziksel özellikleri tutmayınca kadın gen testi yaptırdığında çocuğun Türk genleri taşıdığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 06:45