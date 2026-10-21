Trend Galeri Trend Yaşam Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı 

İstanbul'da üreme hücrelerini para karşılığı satan kadınlara yönelik düzenlenen "Doku Ticareti" operasyonu, Kıbrıs-İngiltere hattındaki sahte donör skandalını deşifre etti. İngiltere'de yaşayan Rachel isimli 39 yaşındaki kadın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki merkeze başvurup özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledikten sonra Danimarka genine sahip yumurta aldı. Çocuk doğduktan fiziksel özellikleri tutmayınca kadın gen testi yaptırdığında çocuğun Türk genleri taşıdığı ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 06:45
Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kadın üreme hücrelerini yasadışı satan Hacer T. liderliğindeki çeteye yönelik operasyonunda SABAH, İngiltere'ye kadar uzanan skandalın detaylarına ulaştı.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Türkiye'deki kadınlardan yasadışı yumurta temin eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şirket, yumurtaları Danimarka'daki dünyanın en büyük dönor bankası Cryos International'dan aldığı iddia etti ancak yapılan testlerle yumurtaların Türkiye'deki Hacer T. liderliğindeki örgütten temin edildiği ortaya çıktı.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

KATALOGTAN GEN SEÇTİLER

İddiaya göre, yıllarca anne olma hayali kuran ve bu uğurda binlerce sterlin harcayan 39 yaşındaki Rachel isimli İngiliz kadın, son umut olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir tüp bebek merkezine başvurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Çift, üreme hücrelerini satan kadınların tıbbi geçmişlerini, eğitim durumlarını, zekâ seviyelerini ve özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledi.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Kendilerine sunulan sözde katalog üzerinden doğacak çocuklarının Danimarka genine sahip olmasını tercih etti.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Genç kadın tercihleri doğrultusunda gördüğü tedavinden bir süre sonra hamile kaldı. Doğumun ardından Jonah dünyaya geldi.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Bebeklerini büyük bir mutlulukla kucağına alan aile, hayatlarının ilk şokunu çocuğun büyümesiyle yaşadı.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Jonah büyüdükçe tercih ettikleri gibi sarışın olmadığından şüphelenen anne, DNA testi yaptırdı. Korkunç gerçek, laboratuvardan gelen gen testi raporuyla ortaya çıktı. Çocuklar için Danimarkalı donör kullanılmadığı tespit edildi.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

KÜRESEL SPERM BANKASINDAN ÖĞRENDİ

Dolandırıldıklarını anlayan çift, bu kez Danimarka merkezli, dünyanın en büyük donör bankası Cryos International'ın kapısını çaldı. Ellerindeki yumurta kodlarını sisteme sorgulatan aile, aldıkları resmi yanıtla ikinci şoku yaşadı.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Küresel donör bankası, kayıtlarını inceledikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren söz konusu merkeze daha önce hiç yumurta teslimatı yapılmadığını açıkladı.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

30 ÇOCUĞUN GEN HARİTASINDAN "TÜRKİYE" ÇIKTI

Skandalın patlak vermesi üzerine aynı klinikte benzer yöntemlerle tedavi gören onlarda yabancı aile de çocukları için gen testi talep etti.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Danimarkalı veya İskandinav kökenli donör vaadiyle, fahiş fiyatlara ailelere pazarlanan üreme hücrelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan testler sonucu 30 çocuğun biyolojik kökenlerinin Türk olduğu kesinleşti.

Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı
Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı
#KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #KIBRIS #İNGİLTERE