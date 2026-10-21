Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı 

Türkiye'deki kadınlardan yasadışı yumurta temin eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şirket, yumurtaları Danimarka'daki dünyanın en büyük dönor bankası Cryos International'dan aldığı iddia etti ancak yapılan testlerle yumurtaların Türkiye'deki Hacer T. liderliğindeki örgütten temin edildiği ortaya çıktı.