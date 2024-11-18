Kilo verme koçu 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! "Tek yaptığım patatesi böyle yemek..."

Kilo vermek ve hayalinizde vücuda kavuşmak için çeşitli diyetler yapıyor olabilirsiniz. Kilo vermek isteyen birçok kişi özellikle karbonhidrat tüketiminden uzak duruyor ancak, kilo verme koçu bu konu ile ilgili uyardı. Konu ile ilgili konuşan Kilo verme koçu Melissa Alexandria, kilo vermenin püf noktalarından bahsederek kendisinin 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı.