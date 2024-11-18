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Kilo verme koçu 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! "Tek yaptığım patatesi böyle yemek..."

Kilo vermek ve hayalinizde vücuda kavuşmak için çeşitli diyetler yapıyor olabilirsiniz. Kilo vermek isteyen birçok kişi özellikle karbonhidrat tüketiminden uzak duruyor ancak, kilo verme koçu bu konu ile ilgili uyardı. Konu ile ilgili konuşan Kilo verme koçu Melissa Alexandria, kilo vermenin püf noktalarından bahsederek kendisinin 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:08
Kilo verme koçu 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Tek yaptığım patatesi böyle yemek...

Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız kilo verme koçu Melissa Alexandria, püf noktalarını sıraladı. İşte detaylar…

Kilo verme koçu 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Tek yaptığım patatesi böyle yemek...

"13 KİLODAN FAZLA KİLO VERDİM"

10 yıldır vegan olduğunu ve 13 kilodan fazla kilo verdiğini ifade eden Melissa Alexandria, kilo vermenin püf noktalarından bahsetti.

Kilo verme koçu 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Tek yaptığım patatesi böyle yemek...

Kilo verme koçunun yapmış olduğu paylaşımda, çok fazla malzeme gerektirmeyen yapımı kolay yemeklere odaklandığından bahsetti.

Kilo verme koçu 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Tek yaptığım patatesi böyle yemek...

Kilo verme sürecinde kalori saymanın doğru olmadığı ifade eden Melissa Alexandria, bu durumun sizi aç hissettirmesine neden olabileceğini anlattı.

Kilo verme koçu 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Tek yaptığım patatesi böyle yemek...

Bu süreçte kalorilerinizi saymanın psikolojik olarak 'doymadığınızı' hissi yaratacağından bahsetti.

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