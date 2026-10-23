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Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!
Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!
Tam 132 kez halkın sağlığıyla oynayarak devletin ifşa listesine giren gıda teröristi Sabri Akın, akılalmaz sahtekarlıklarına kaldığı yerden devam ediyor! İçine tekstil boyası dahi kattığı sahte zeytinyağlarını her defasında farklı bir markayla piyasaya süren bu zehir tacirine dair skandallar ağızları açık bırakıyor! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 08:38