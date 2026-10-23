Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Caydırıcı olsa Sabri Akın, 132 kez bu listeye girmezdi. Taklit ve tağşiş ile ilgili yasalar baştan aşağı değişmeli.

Bir kişi ikinci ya da üçüncü kez taklit ya da tağşiş yaptığı zaman direkt tutuklu yargılanmalı ve gıda sektöründe iş yapması tamamen engellenmeli.

