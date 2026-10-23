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Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Tam 132 kez halkın sağlığıyla oynayarak devletin ifşa listesine giren gıda teröristi Sabri Akın, akılalmaz sahtekarlıklarına kaldığı yerden devam ediyor! İçine tekstil boyası dahi kattığı sahte zeytinyağlarını her defasında farklı bir markayla piyasaya süren bu zehir tacirine dair skandallar ağızları açık bırakıyor! İşte detaylar...

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MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 08:38
Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni tağşiş listesinde yine tanıdık bir isim var.
Bugüne kadar 71 farklı zeytinyağı markasıyla gündeme gelen Sabri Akın, 132. kez tağşiş listesine girdi.

Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait Ayvalık Doğal marka 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağları tespit edildi.
Bu markanın sahibi de Sabri Akın çıktı.

Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

İki yıl önce "Gıda teröristleri tutuklanmalı" başlıklı yazımda da "Kim bu Sabri Akın?" diye sormuştum.
Adam yıllardır farklı markalarla tağşiş listesine girmeye devam ediyor.

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Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Yılmıyor her seferinde başka markalarla piyasaya sahte zeytinyağı sürüyor.
Sahteciliğini bir tarafa koyarsak aslında adama istikrarından dolayı ödül vermek gerekiyor!
132. kez tağşiş listesine girmek!

Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Bence gıda sahteciliğinde rekor Sabri Akın'da olabilir. Başvuru yapsa Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girer.
Sabri Akın zeytinyağını; ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu, susam yağları gibi farklı bitkisel yağlar ve tekstil boyası karıştırarak piyasaya sürüyor.

Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Peki, 132 sahteciliğe rağmen neden Sabri Akın durdurulamıyor?
Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilenlere idari para cezası veriliyor.

Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Aynı kişi veya işletmenin 3. kez taklit ve tağşiş yaptığının tespit edilmesi halinde ise, idari para cezasına ek olarak, savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor.
Sabri Akın'a ait işletmeler hakkında bugüne kadar kaç kez idari yaptırım uygulandığı, kaç suç duyurusunda bulunulduğu ve bu başvuruların yargıdaki sonuçlarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış toplu bir bilgi bulunmuyor.

Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Normalde bu adamın tutuklu olması lazım; ama adamın medyaya yansımış vesikalık bir fotoğrafı bile yok!
Taklit ve tağşiş yapanlar sürekli marka ismi değiştirdikleri için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listelerinin hiçbir caydırıcılığı yok.

Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Caydırıcı olsa Sabri Akın, 132 kez bu listeye girmezdi. Taklit ve tağşiş ile ilgili yasalar baştan aşağı değişmeli.
Bir kişi ikinci ya da üçüncü kez taklit ya da tağşiş yaptığı zaman direkt tutuklu yargılanmalı ve gıda sektöründe iş yapması tamamen engellenmeli.

Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp 132 kez yakalandı: Evinize adeta zehir sokuyor!

Halkın sağlığıyla oynayan Sabri Akın denen şahıs da acilen yakalanmalı!
132 kez suç işleyen birinin serbestçe yaşamasına ve çalışmasına müsaade ederseniz, o da dalga geçer gibi dürüst insanları cezalandırmaya devam eder!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör