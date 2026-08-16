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Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: İnsandan insana gerçekleştirilen başarılı ilk kalp nakli hangi yıl yapılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "İnsandan insana gerçekleştirilen başarılı ilk kalp nakli hangi yıl yapılmıştır?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:21 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 21:23
Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: İnsandan insana gerçekleştirilen başarılı ilk kalp nakli hangi yıl yapılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. "İnsandan insana gerçekleştirilen başarılı ilk kalp nakli hangi yıl yapılmıştır?" sorusunun cevabı merak edildi.

Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: İnsandan insana gerçekleştirilen başarılı ilk kalp nakli hangi yıl yapılmıştır?

İNSANDAN İNSANA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞARILI İLK KALP NAKLİ HANGİ YIL YAPILMIŞTIR?

Cevap: 3 Aralık 1967

Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: İnsandan insana gerçekleştirilen başarılı ilk kalp nakli hangi yıl yapılmıştır?
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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör