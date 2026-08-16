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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 Bin TL'lik Soru: 'Tropik' kelimesinin sözlük anlamı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 Bin TL'lik Soru: "Tropik" kelimesinin sözlük anlamı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Tropik" kelimesinin sözlük anlamı nedir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 21:28