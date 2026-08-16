Trend Galeri Trend Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de 200 Bin TL'lik Soru: 'Tropik' kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 Bin TL'lik Soru: "Tropik" kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Tropik" kelimesinin sözlük anlamı nedir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:27 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 21:28
Kim Milyoner Olmak İster’de 200 Bin TL’lik Soru: Tropik kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. ""Tropik" kelimesinin sözlük anlamı nedir?" sorusunun cevabı merak edildi. Yarışamcı ise joker kullanmadan doğru cevabı bulabildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 Bin TL’lik Soru: Tropik kelimesinin sözlük anlamı nedir?

"TROPİK" KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Cevap: Dönenceler çevresinde olan

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 Bin TL’lik Soru: Tropik kelimesinin sözlük anlamı nedir?
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör