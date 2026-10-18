Kim Milyoner Olmak İster’de yeni dönem! Cem Öğretir'den SABAH'a özel açıklamalar: "Bu bir bayrak yarışı"

Yıllardır milyonlarca kişiye haberleri aktarıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster? ile izleyicinin karşısına çıkacaksınız. Bu teklif geldiğinde ilk tepkiniz ne oldu?



İçimde bir Meksika dalgası oluştu desem yalan olmaz. Dev bir mirası devralmak çok heyecan verici, önemli bir görev. 35 yıldır bu mesleği yapıyorum, 17 yıldır ATV'de ana haber sunuyorum. Ve biliyorum ki bu benim için bir dönüm noktası. Evet ben bir televizyon habercisiyim, ama aynı zamanda bir televizyon yayıncısıyım. Ve bir televizyon yayıncısı için de böyle klasikleşmiş bir programın bir parçası olmak çok heyecan verici.

Bu kadar uzun süredir izleyiciyle buluşan bir yarışmanın başına geçmek, beraberinde bir mirası da devralmak anlamına geliyor. Sizce bu mirası korurken yeni bir şey katabilmenin yolu nedir?



Önce o mirasın yapı taşlarını çok iyi anlamak gerekiyor. Çünkü arka planda gerçekten çok büyük emek, tıkır tıkır işleyen bir sistem ve güne, zamana uyum sağlayabilen bir anlayış var. Ön planda ise yarışmacıyla beraber yarışan, onu anlayan empati kurabilen, bazen eğlenen, bazen hüzünlenen, heyecanlanan ve sonucu beraber göğüsleyen bir sunucu var. Tabii en nihayetinde ekran karşısında tüm bu duygu katmanlarına tepki veren bir izleyici de var. İşte bunların hepsini bir potada eritmek gerekiyor. O pota da artık ben oluyorum tabi. Kim Milyoner Olmak İster mirasına, markasına yapabileceğim en büyük katkı kendim olmak. Her misafirimize her yarışmacımıza kendini rahat hissettirmek, saygı göstermek, kendilerini ifade edebilmeleri için bir kapı açmak, yepyeni anılarla ve mümkünse de iyi bir para ödülüyle veda etmek.