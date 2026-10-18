Kim Milyoner Olmak İster’de yeni dönem! Cem Öğretir'den SABAH'a özel açıklamalar: "Bu bir bayrak yarışı"

- Mesleğe yeni başladığınız dönemde, Birand'ın size söylediği ve o gün tam anlamıyla kavrayamadığınız ama yıllar sonra değerini anladığınız bir söz ya da tavsiye oldu mu?
- 32.Gün programından Show Tv haber merkezine transferim gündeme gelmişti. Fakat meslekte çok yeniydim ve iş görüşmelerine dair fikrim çok azdı. Birand bu görüşmeleri bir şeklide duymuştu. Beni odasına çağırdı ve 'Bu yaptığını pek hoş karşılamadım. Bana danışabilirdin. Sana bir tavsiye, Babı-Ali'de gittiğin kapıyı sakın kapatma, yine karşılaşabiliriz' dedi. Aradan 5 yıl geçti. CNN Türk'e iş görüşmesine gittiğimde Birand bir kez daha karşımdaydı. Neyse ki hakkımdaki fikri olumluydu.
YENİ KUŞAK DAHA ACELECİ
- Kendinizden sonra pek çok kuşağı eğittiniz. Bu son kuşağa baktığınızda, iş ahlakı, beklenti, çalışkanlık gibi alanlarda farklılık görüyor musunuz?
- Mesleğe ve yaşama dair fikirlerimizde pek çok farklılık var. Elbette zamanın ruhu, teknolojik gelişmeler bu farklılığı ortaya çıkarıyor. Bizim kuşağımız iş ve özel hayat arasındaki dengede daha çok işi ön planda tutuyor. Yeni kuşak bu konuda kendinden yana. Mesleki açıdan biz daha umutlu bir kuşaktık. Bu umut sanki kırılmış gibi. Sebat, istikrar gibi kelimeler onlar açısından çok anlam ifade etmiyor. Daha aceleciler.
- Genç meslektaşlarınıza verdiğiniz öğütler oluyor mu?
- Öğütten daha çok ben de mesleki yolculuğumu, hayat deneyimlerimi paylaşmayı, onları hikayeleştirerek anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü deneyimlerinizin meslek içinde denk geldiği ve şekillendirdiği pek çok nokta var.