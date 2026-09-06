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Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…
Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…
Konya'da trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu 72 yaşındaki Hikmet Güzey'i sabah namazına giderken pusu kurup öldüren Gökhan Tunç (38) hakkında soruşturma tamamlandı. Cani hakkında istenen ceza belli olurken her gün sabah camiye namaza giden Güzey'in güzergahında keşif yaptığı ortaya çıktı. Katilin cinayetten 4 saat önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 09:21