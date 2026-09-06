Trend Galeri Trend Yaşam Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

Konya'da trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu 72 yaşındaki Hikmet Güzey'i sabah namazına giderken pusu kurup öldüren Gökhan Tunç (38) hakkında soruşturma tamamlandı. Cani hakkında istenen ceza belli olurken her gün sabah camiye namaza giden Güzey'in güzergahında keşif yaptığı ortaya çıktı. Katilin cinayetten 4 saat önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 09:21
Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

Olay, geçtiğimiz yıl 3 Kasım sabahı ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesinde yaşandı. Sabah namazına gitmek üzere bisikletiyle yola çıkan Hikmet Güzey, sokak üzerinde silahlı saldırıya uğramış, Güzey, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren Güzey'in komşusu Gökhan Tunç saklandığı adreste yakalanıp, tutuklanmıştı.

Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

Gökhan Tunç'un 11 yaşındaki oğlu İsmet'e 4 Mayıs 2025'te Hakan Y. idaresindeki bir araç çarpmış, küçük İsmet 13 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş, baba Tunç'un da oğlunun Hikmet Güzey'in yanında olduğu gerekçesiyle kaza nedeniyle Güzey'i sorumlu tutmuş, bu nedenle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

CANİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Gökhan Tunç hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Tunç hakkında ayrıca 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

CİNAYETTEN 7 DAKİKA ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

İddianamede yer alan detaylarda kan dondurdu. Katil zanlısı Gökhan Tunç'un oğlunun ölümünden sorumluğu tuttuğu Hikmet Güzey'i öldürmeye karar verdiği, Güzey'in her gün sabah namazı için camiye gittiğini bildiği, bu nedenle Güzey'in gideceği güzergahta cinayetten 7 dakika önce aracıyla geçerek keşif yaptığı, ardından bisikletiyle camiye giden Güzey'i önceden planladığı yerde aracının içerisinden 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

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Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

4 SAAT ÖNCE CİNAYET PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Katil zanlısı Gökhan Tunç'un sosyal medya paylaşımları da dosyaya girdi. İddianamede cinayetten 4 saat önce sosyal medya hesabından 'Hikmet Güzey'in çoluğunu çocuğunu öldüreceğim, bunu böyle bilin. Birde benim adaletime bakın' paylaşımı yapan Tunç'un intikam almak suretiyle hareket ettiği belirtildi. Tunç'un oğluna çarpan Hakan Y. içinde benzer paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

CAMİ YALANINI SAVCILIK ORTAYA ÇIKARDI

Gökhan Tunç'un iddianamede yer alan ifadesi de pes dedirtti. Olay günü sabah sigara almak için aracıyla evden ayrıldığını, bakkalların kapalı olması nedeniyle sigara alamadığını, ardından sabah namazına gitmek için evinin oradaki camiye gideceğini, yolda Hikmet Güzey'i gördüğünü, onu görünce psikolojisinin bozulduğunu ve gerildiğini, aracını yavaşlattığını ve Hikmet Güzey'in yanına yaklaştığında peş peşe ateş ettiğini ileri sürdü.

Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından Tunç'a gideceği caminin ismini sordu. Ancak Tunç, evinin hemen yanında olduğunu söylediği caminin ismini hatırlayamadığını belirtti. Katil zanlısı Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince yargılanacak.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA