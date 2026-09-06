Kin duyduğu Hikmet Güzey’e pusu kurup vahşice katletmişti! O cani için istenen ceza belli oldu: Meğer olaydan 4 saat önce…

Gökhan Tunç'un 11 yaşındaki oğlu İsmet'e 4 Mayıs 2025'te Hakan Y. idaresindeki bir araç çarpmış, küçük İsmet 13 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş, baba Tunç'un da oğlunun Hikmet Güzey'in yanında olduğu gerekçesiyle kaza nedeniyle Güzey'i sorumlu tutmuş, bu nedenle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

CANİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU



Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Gökhan Tunç hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Tunç hakkında ayrıca 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.