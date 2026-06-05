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KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!
KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!
2026 Mayıs ayı enflasyon verisi, gayrimenkul piyasasının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Böylece TÜİK tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, kira artış oranlarında belirleyici olan TÜFE verileri yeniden şekillenecek. Peki 2026 Kira artış oranı ne kadar olacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.06.2026 07:06
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:08