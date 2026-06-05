KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!

5. Enflasyon verisinin açıklanması için geri sayım başladı ve milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira zam oranı gündeme geldi. 2026 Haziran ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak şekillenecek. Böylece açıklana bilgiler doğrultusunda mülk sahiplerinin ve kirada oturan vatandaşların bütçe planlaması netleşecek.