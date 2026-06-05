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KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!

2026 Mayıs ayı enflasyon verisi, gayrimenkul piyasasının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Böylece TÜİK tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, kira artış oranlarında belirleyici olan TÜFE verileri yeniden şekillenecek. Peki 2026 Kira artış oranı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.06.2026 07:06 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:08
KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!

5. Enflasyon verisinin açıklanması için geri sayım başladı ve milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira zam oranı gündeme geldi. 2026 Haziran ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak şekillenecek. Böylece açıklana bilgiler doğrultusunda mülk sahiplerinin ve kirada oturan vatandaşların bütçe planlaması netleşecek.

KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!

2026 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira sözleşmelerinde belirleyici rol oynayan Haziran ayı kira artış hesaplamasının yapılabilmesi için gözler TÜİK'e çevrildi. Haziran ayı kira artış hesaplamasında kullanılacak Mayıs ayı enflasyon rakamları, 5 Haziran Cuma günü saat 10:00'da TÜİK tarafından resmi olarak duyurulacak. Bu açıklamayla birlikte Haziran ayında geçerli olacak yasal kira zam sınırı da netlik kazanmış olacak.

KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Fikir vermesi açısından, geçtiğimiz Mayıs ayında uygulanan %32,43'lük yasal tavan oranına göre örnek bir kira hesabı şu şekilde yapılıyordu:

  • Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL
  • Yasal Zam Oranı: %32,43
  • Kira Zam Bedeli: 8.107 TL
  • Zamlı Yeni Kira Bedeli: 33.107 TL

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KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI ORANI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, Haziran ayı başında açıklanacak resmi kira artış tavanına dair ilk ipuçlarını verdi. 72 uzmanın katılımıyla hazırlanan raporda, Mayıs ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,89 olarak belirlendi.

KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA | Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 5. Enflasyon Verisi Bekleniyor!

Yapılan hesaplamalara göre, Mayıs ayı resmi enflasyonu piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirse, Haziran ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 bandında (yaklaşık yüzde 32,20 civarında) gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#TÜİK #KİRA ARTIŞ ORANI