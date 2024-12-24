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Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

Kırşehir'de, 9 aylık hamile olan 26 yaşındaki Hatice Albayrak, evinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Bebek sezaryenle kurtarılırken yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CANSU KILINÇ
Giriş Tarihi: 24.12.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:29
Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

Olay, Kırşehir'de bulunan apartmanda meydana geldi.

Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

İddiaya göre, hamile Hatice Albayrak'ı, odasına girdiğinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulan eşi piyade astsubay M. A. (27) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

9 aylık hamile olduğu öğrenilen Hatice Albayrak, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

Hatice Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

Hatice Albayrak'ın, 1 hafta sonra normal şartlarda doğumu gerçekleştireceği öğrenildi.

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