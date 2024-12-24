Trend Galeri Trend Yaşam Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

Kırşehir'de, 9 aylık hamile olan 26 yaşındaki Hatice Albayrak, evinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Bebek sezaryenle kurtarılırken yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.