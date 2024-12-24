Kırşehir’de kan donduran olay: Hamile kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu… Bebek sezaryen ile kurtarıldı!

Olay, Kırşehir'de bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, hamile Hatice Albayrak'ı, odasına girdiğinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulan eşi piyade astsubay M. A. (27) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Hatice Albayrak, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hatice Albayrak'ın, 1 hafta sonra normal şartlarda doğumu gerçekleştireceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.