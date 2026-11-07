Kış gardırobunun olmazsa olmaz 10 parçası! Şık kombinler için dolabınızda mutlaka bulunsun

FARKLI METALLER BİR ARADA

Hatırlar mısınız bir zamanlar altın ve gümüş tonları bir arada kullanılmazdı. Altın metal detaylı bir kemer taktığınızda, ona uygun bir ayakkabı, altın düğmeli bir ceket giymeniz beklenirdi. Doğal olarak aksesuarlarınızın da altın renginde olması beklenirdi. Aynı şey gümüş renk için de geçerliydi. Oysa bu sene metallerinizi bir arada kullanmanızın tam zamanı. Eskiden olan bakış açısı bu sene tamamen ortadan kalkıyor. Özellikle mücevher ve aksesuar dünyasında altın ve gümüş takıları bir arada kullanabilirsiniz.

KEMER DEĞİL KUŞAK

Bir sonraki ikinci el alışverişinizde kendinize güzel bir saten ya da ipek kuşak bulmaya çalışın. Bir anda yün bir pantolon ve kazak ikilisini daha sofistike ve elegan bir görüntüye kavuşturmak istiyorsanız yapmanız gereken şey kesinlikte bu tarz bir kuşakla kombininizi tamamlamak.