Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği değiştirme fiyatları ne kadar?

Yol ve sürüş güvenliği nedeniyle yıl içinde belli dönemlerde araç lastiklerinin mevsime göre kullanılması gerekiyor. Özellikle şehirler arası uzun yolculuklarda, yağış ve don olaylarının yaygın olduğu bölgeler başta olmak üzere yurt genelinde sıkı denetimlerle kış lastiği uygulaması sürdürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu ile gerçekleştirilen bu uygulama, illerin hava olaylarına göre yılın belli dönemlerinde gerçekleştiriliyor. İşte uygulamanın detayları...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Ülkemizde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Bu uygulama 1 Nisan'da sona erecek. Öte yandan uzmanlar, tarihten ziyade hava koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatarak, yağışların ve don olaylarının yaygın olduğu illerde vatandaşların kişisel önlemlerini alarak kış lastiğine daha erken geçiş yapmalarını öneriyor.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI VAR MI?
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.
Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRME FİYATLARI NE KADAR?
Uzmanlar otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğini belirtti. Uzmanlar yaptığı açıklamada, "Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ila 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor" dedi.