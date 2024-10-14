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KIŞ RESMEN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı! Fırtına, sağanak yağış, kar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Haftanın ilk gününden itibaren bazı illerimizde yoğun sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek. MGM, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, 5 kentimiz için de sarı kodlu uyarı yaptı. Öte yandan, Perşembe gününden itibaren bazı illerimizde sıcaklıkların ciddi şekilde düşmesi beklenirken yine bazı bölgelerimizde 5 ila 10 cm arasında kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 14.10.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 07:54
KIŞ RESMEN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı! Fırtına, sağanak yağış, kar…

Meteoroloji'den son dakika sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda yurdun bazı kesimlerinde olumsuz hava koşullarının etkili olacağını belirtti. Özellikle ülkenin kuzey ve kuzey doğu kesimlerinde sağanak yağış ve fırtına yoğun bir şekilde hissedilecek. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

KIŞ RESMEN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı! Fırtına, sağanak yağış, kar…

5 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ!

Meteoroloji'den, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon ve Artvin için sarı kodlu uyarı geldi. Özelikle Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Meteoroloji sabah saatlerinde, 'Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülebileceğini belirtti.

KIŞ RESMEN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı! Fırtına, sağanak yağış, kar…

METEOROLOJİ 14 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdenizin Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

KIŞ RESMEN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı! Fırtına, sağanak yağış, kar…

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

KIŞ RESMEN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı! Fırtına, sağanak yağış, kar…

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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