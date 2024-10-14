KIŞ RESMEN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı! Fırtına, sağanak yağış, kar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Haftanın ilk gününden itibaren bazı illerimizde yoğun sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek. MGM, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, 5 kentimiz için de sarı kodlu uyarı yaptı. Öte yandan, Perşembe gününden itibaren bazı illerimizde sıcaklıkların ciddi şekilde düşmesi beklenirken yine bazı bölgelerimizde 5 ila 10 cm arasında kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…