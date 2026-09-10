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Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…
Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…
Sonbaharın gelişiyle birlikte mutfaklarda hummalı bir kışlık hazırlığı mesaisi başladı. Pazarlardan binbir emekle alınan taze sebzelerle kurulan turşular, kaynatılan salçalar, hazırlanan soslar ve bastırılan salamura yapraklar kavanozları dolduruyor. Ancak aylarca tüketilmek üzere saklanan bu kışlıkların kısa sürede yumuşaması, erimesi veya küflenmesi pek çok evde yaşanan ortak bir sorun oluyor. İşte kışlıkların raf ömrünü uzatan o önemli püf nokta ve detaylar...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:04