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Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

Sonbaharın gelişiyle birlikte mutfaklarda hummalı bir kışlık hazırlığı mesaisi başladı. Pazarlardan binbir emekle alınan taze sebzelerle kurulan turşular, kaynatılan salçalar, hazırlanan soslar ve bastırılan salamura yapraklar kavanozları dolduruyor. Ancak aylarca tüketilmek üzere saklanan bu kışlıkların kısa sürede yumuşaması, erimesi veya küflenmesi pek çok evde yaşanan ortak bir sorun oluyor. İşte kışlıkların raf ömrünü uzatan o önemli püf nokta ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:04
Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…
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Eylül ayı ile birlikte Türkiye genelinde kışlık hazırlık telaşı tavan yaptı. Pazar ve tarlalardan özenle seçilen taze sebze ve meyveler; kavanozlara, bidonlara dolduruluyor, kazanlarda soslar ve salçalar kaynatılıyor. Ancak tüm bu yoğun efora ve harcanan bütçeye rağmen kışlık gıdaların birkaç ay içinde formunu kaybetmesi, yumuşayıp süngerleşmesi veya eriyip bozulması ev hanımlarının ve mutfak meraklılarının en sık karşılaştığı sorunların başında geliyor. Uzmanlara göre bu durumun arkasındaki en büyük sebep, hazırlık aşamasında tercih edilen yanlış tuz türü.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

KAVANOZLAR DOLARKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Eylül ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte mutfaklarda kışlık sos, salça, yaprak ve turşu kurma mesaisi hız kazandı. Kış boyunca taze ve sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen vatandaşlar, pazar tezgahlarından aldıkları malzemeleri titizlikle işliyor. Ancak turşu ve konservelerde kullanılan tuzun içeriği, gıdanın geleceğini doğrudan belirliyor. Mutfakta sıkça yapılan deniz tuzu tercihi, kalsiyum ve magnezyum oranının düşük olması nedeniyle gıdaların dokusunu koruyamıyor ve ürünlerin çok daha kısa sürede yumuşamasına neden oluyor.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

"DENİZ TUZU ERİTİYOR"

Konuyla ilgili bilimsel açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, tuzun gıda teknolojisindeki stratejik rolüne dikkat çekiyor.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

LİGNİN, SELÜLOZ VE PEKTİN DENGESİ

Tuzun yaşamın her alanında ve doğada en çok bulunan moleküllerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercoşkun, özellikle turşu, sirke, salamura yaprak, domates sosu ve salça gibi kışlık ürünlerde tuz kalitesinin belirleyici olduğunu söylüyor.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

Bazı kaya tuzlarının barındırdığı kalsiyum, magnezyum ve potasyum mineralleri; meyve ile sebzelerin hücresel yapısını oluşturan lignin, selüloz ve pektin maddeleriyle doğrudan etkileşime giriyor. Bu doğal etkileşim sayesinde ürünler formunu kaybetmiyor. Deniz tuzunda ise bu mineraller yeterli düzeyde bulunmadığı için gıdalar kısa sürede eriyerek raf ömrünü tamamlıyor.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

MUTFAK ÜRÜNLERİNDE DOKUSAL FARK İFŞA OLDU

Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun'un aktardığı bilgilere göre mineral zengini kaya tuzuyla hazırlanan kışlıklarda mükemmel sonuçlar elde ediliyor:

  • Turşular: Yumuşamak yerine taş gibi çıtır bir dokuya kavuşuyor.
  • Salamura Yapraklar: Kolayca yırtılmayan, esnek ve yapısını koruyan bir form kazanıyor.
  • Domates Sosu ve Salçalar: Su salmadan, çok daha kıvamlı ve lezzetli bir yapıya ulaşıyor.
Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

MİNERALLİ ÇANKIRI TUZUNA RAĞBET YAĞIYOR

Türkiye'nin en önemli tuz üretim merkezlerinden biri olan Çankırı'da faaliyet gösteren tuz üreticisi ve satıcısı İlyas Ak, saflığı ve zengin mineral içeriği nedeniyle kaya tuzuna olan talebin patladığını belirtiyor.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

"DOĞADAN ÇIKTIĞI GİBİ SAF VE TEMİZ"

Çankırı tuzunun içerisinde tam 84 farklı mineral barındırdığını ifade eden İlyas Ak; bu tuzun tamamen saf, temiz ve ağır metallerden arındırılmış olduğunu vurguluyor. Dünyanın oluşumu sırasında gerçekleşen sıkışmalarla meydana gelen bu kaya tuzlarının içerisindeki kil ve kireç kısımlarının makineleşmiş taş değirmenlerde özel olarak ayıklandığı belirtiliyor. Ak, tuzu tansiyon ve kalp hastaları dahil herkese rahatlıkla tavsiye ettiklerini dile getiriyor.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

SEBZENİN FORMUNU BİREBİR KORUYAN SİSTEM

Turşu yapımında kullanılan özel esmer kaya tuzuna da değinen İlyas Ak, bu tuzun içinde bulunan doğal kil miktarının turşu için adeta bir kalkan görevi gördüğünü açıklıyor.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

Turşuluk esmer kaya tuzunun acı değil tatlı bir aromaya sahip olduğunu söyleyen Ak, "Killi olduğu için turşuları nasıl koyarsanız o şekilde alırsınız. Koyduğunuz turşu sertse sert bir şekilde yersiniz, yumuşaksa yumuşak bir şekilde yersiniz" sözleriyle kaya tuzunun sebzenin doğal yapısını birebir muhafaza ettiğini altını çiziyor.

Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

KIŞLIKLARINIZI GÜVENCEYE ALMAK İÇİN DOĞRU TUZU SEÇİN!

Aylarca tüketmek üzere büyük emeklerle hazırlanan kışlık konserve, salça ve turşuların heba olmaması için tuz seçimi hayati bir adım olarak öne çıkıyor. Deniz tuzu yerine mineral kapasitesi yüksek, kalsiyum ve magnezyum deposu olan işlenmemiş kaya tuzlarını tercih etmek; hem emeğinizi koruyor hem de mutfakta çıtır, kıvamlı ve uzun ömürlü lezzetler elde etmenizi sağlıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör