Kışlık hazırlayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Binbir emekle yapılan turşu ve salçaları eriten o hata…

Eylül ayı ile birlikte Türkiye genelinde kışlık hazırlık telaşı tavan yaptı. Pazar ve tarlalardan özenle seçilen taze sebze ve meyveler; kavanozlara, bidonlara dolduruluyor, kazanlarda soslar ve salçalar kaynatılıyor. Ancak tüm bu yoğun efora ve harcanan bütçeye rağmen kışlık gıdaların birkaç ay içinde formunu kaybetmesi, yumuşayıp süngerleşmesi veya eriyip bozulması ev hanımlarının ve mutfak meraklılarının en sık karşılaştığı sorunların başında geliyor. Uzmanlara göre bu durumun arkasındaki en büyük sebep, hazırlık aşamasında tercih edilen yanlış tuz türü.