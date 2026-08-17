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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 173 işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte kurum bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, başvuru tarihleri, alınacak personelin kadro ve pozisyonları ile başvuru şartlarını araştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 07:40