Trend Galeri Trend Yaşam Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 173 işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte kurum bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, başvuru tarihleri, alınacak personelin kadro ve pozisyonları ile başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 17.08.2026 07:34 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 07:40
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 173 kişilik işçi alımına ilişkin başvuru süreci ve adaylarda aranacak şartlar belli oldu. Adayların başvurularını belirtilen süre içerisinde ve ilgili koşullara uygun şekilde tamamlaması gerekiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 173 İŞÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 kişilik işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK!

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

  • İkinci Kaptan 8
  • İkinci Mühendis 8
  • Mühendis 2
  • Kılavuz Kaptan 1
  • Gemici 80
  • Yağcı 72
  • Büro Personeli (Memur) 1
  • Büro Personeli (Memur) 1
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı ilanı yayınlandı! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alımı Resmi Gazete ilanı için tıklayınız!

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör