Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Geçmişin prangalarından kurtulacaksınız: Hayatınızı değiştirecek 3 adım

Şu anda yaşadıklarının geçmişte hep bir bağlantısını bulur ve tam da o acıya saplanır kalır. "Babam alkolikti, annem beni hiç sevmedi, sevgi görmedim..." gibi uzayan cümleler belki sizin de yaşadığınız her olayda vardığınız bir sonuç olabilir. Olumsuz yaşantılarınızın hep nedeni olarak gördüğünüz bu durumlar sizin hayata daha küskün olmanıza, geleceğe dair umudunuzu yitirmenize yani aslında genellikle hep mutsuz hissetmenize neden olacak.