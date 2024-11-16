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Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Geçmişin prangalarından kurtulacaksınız: Hayatınızı değiştirecek 3 adım

Yaşamınızda sürekli geçmişe takılı kalmak, kurban psikolojisinden çık(a)mamak, geçmişte suçlu aramaya çalışmak bugününüzü zehir eder. Evet, belki değer görmediniz, haksızlığa uğradınız belki de hiç beklemediğiniz kişilerden darbeler yediniz. Fakat başınıza gelen en kötü olay bile size bir şeyler öğretti, sizi değiştirdi. Sadece şu anı yaşayarak gelişebilir ve değişebilirsiniz. Geçmiş sizi adı gibi her zaman geriye götürür. Ancak önümüzdeki günlere odaklanıp ileri gitmek zorundayız

Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:33
Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Geçmişin prangalarından kurtulacaksınız: Hayatınızı değiştirecek 3 adım

Geçmiş artık geçmiş olsa da birçok insan için aslında geçmemiştir. Çünkü insanın geçmişte yaşadığı olaylarla her zaman olumlu bir şekilde başa çıkması mümkün olmamaktadır. İnsan yapısı gereği bazen acıya tutunma ihtiyacı hisseder. Bu acıyı da yaşadıktan sonra hayatta iyi şeyleri hak edebileceğini düşünmez.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Geçmişin prangalarından kurtulacaksınız: Hayatınızı değiştirecek 3 adım

Şu anda yaşadıklarının geçmişte hep bir bağlantısını bulur ve tam da o acıya saplanır kalır. "Babam alkolikti, annem beni hiç sevmedi, sevgi görmedim..." gibi uzayan cümleler belki sizin de yaşadığınız her olayda vardığınız bir sonuç olabilir. Olumsuz yaşantılarınızın hep nedeni olarak gördüğünüz bu durumlar sizin hayata daha küskün olmanıza, geleceğe dair umudunuzu yitirmenize yani aslında genellikle hep mutsuz hissetmenize neden olacak.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Geçmişin prangalarından kurtulacaksınız: Hayatınızı değiştirecek 3 adım

Evet, elbette sevilmediniz, birçok şeyden yoksun bırakıldınız, acı çektiniz bu yaşantılarınızı zaten reddedemeyiz. Peki şimdi başka bir taraftan bakmanın zamanı gelmedi mi sadece kendiniz için. Daha mutlu ve olumlu bir şekilde yaşama devam edebilmek için.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Geçmişin prangalarından kurtulacaksınız: Hayatınızı değiştirecek 3 adım

En başta bu gibi yaşantılar sizin beklentiye girip üzülmenizi engelleyerek kendinizi çok güçlü hissetmenize neden oldu, sevginin nasıl bir şey olup olmadığı konusunda bilgi sahibi oldunuz, kendi ayaklarınızın üstünde durabilmeyi ve iyi bir aile yaşantısının gerekliliğini ve insana nasıl etkiler bırakabildiğine dair fikir sahibi oldunuz. Geçmiş size hayatınızın birçok noktasında birçok ders verdi. Siz bu dersleri iyi bir şekilde öğrenip hayatınıza uyguladığınızda da hayatınızda pozitif anlamda dönüşümler yaşanmaya başlayacaktır.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Geçmişin prangalarından kurtulacaksınız: Hayatınızı değiştirecek 3 adım

KURBAN PSİKOLOJİSİNDEN SIYRILIN
Bu gibi yaşantıların etkisinde bir hayat sürmek sizi kurban rolüne sokacaktır. Mağdur edildiğiniz bu yaşam döngüsünde ise hayatta kendiniz için bir şeyler yapmaya, hayatınızdaki bir şeyleri değiştirmeye gücünüzün olmadığını fark etmeye başlarsınız. Fakat kendinizi kurban döngüsünden çıkardığınızda ve buna uygun davrandığınızda hayatınızda artık bir şeyleri değiştirmeye gücünüz olduğunu da fark etmeye başlarsınız.

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