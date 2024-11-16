Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Geçmişin prangalarından kurtulacaksınız: Hayatınızı değiştirecek 3 adım
Yaşamınızda sürekli geçmişe takılı kalmak, kurban psikolojisinden çık(a)mamak, geçmişte suçlu aramaya çalışmak bugününüzü zehir eder. Evet, belki değer görmediniz, haksızlığa uğradınız belki de hiç beklemediğiniz kişilerden darbeler yediniz. Fakat başınıza gelen en kötü olay bile size bir şeyler öğretti, sizi değiştirdi. Sadece şu anı yaşayarak gelişebilir ve değişebilirsiniz. Geçmiş sizi adı gibi her zaman geriye götürür. Ancak önümüzdeki günlere odaklanıp ileri gitmek zorundayız
Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:33