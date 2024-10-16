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Kocaeli’de koca vahşeti: Semira Ateş hayatını kaybetti!

Korkunç olay Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Pazar günü eşi Tuncay Ateş tarafından tabancayla ensesinden vurulan Semira Ateş, 3 gün sonra hayatını kaybetti…

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2024 17:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:50
Kocaeli’de koca vahşeti: Semira Ateş hayatını kaybetti!

Kan donduran olay, 13 Ekim gece saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'taki, bir evde yaşandı. Çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş, eşi Semira Ateş'i yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu.

Kocaeli’de koca vahşeti: Semira Ateş hayatını kaybetti!

Eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti.

Kocaeli’de koca vahşeti: Semira Ateş hayatını kaybetti!

Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kocaeli’de koca vahşeti: Semira Ateş hayatını kaybetti!

2 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI
Cinayet şüphelisi Tuncay Ateş, polise verdiği ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söyledi.

Kocaeli’de koca vahşeti: Semira Ateş hayatını kaybetti!

'Kavga' ve 'Gürültüye neden olma' suçlarından kaydı olduğu belirtilen Tuncay Ateş'in olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

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