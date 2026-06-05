Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusu nedir? Bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu, başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı yapım, vizyona girdiği dönemden bu yana popülerliğini kaybetmedi. Kadınlar üzerindeki evlilik baskısını trajikomik bir dille beyaz perdeye taşıyan film, samimi anlatımıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.