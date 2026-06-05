Trend Galeri Trend Yaşam Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusu nedir? Bu akşam TV'de!

Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusu nedir? Bu akşam TV'de!

Türk sinemasının en başarılı romantik komedilerinden Kocan Kadar Konuş, güçlü oyuncu kadrosu ve kadın-erkek ilişkilerini esprili bir dille ele alan hikayesiyle dijital platformlarda izlenmeye devam ediyor. Romandan uyarlanan yapımın çekim yerleri, karakterleri ve olay örgüsü sinemaseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte film hakkında merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 15:55
Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusu nedir? Bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu, başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı yapım, vizyona girdiği dönemden bu yana popülerliğini kaybetmedi. Kadınlar üzerindeki evlilik baskısını trajikomik bir dille beyaz perdeye taşıyan film, samimi anlatımıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusu nedir? Bu akşam TV’de!

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Efsun, 30 yaşına gelmesine rağmen ciddi bir ilişki yaşamamıştır. Lise aşkı Sinan'la beklenmedik bir buluşma sonucunda yeniden karşılaşır.

Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusu nedir? Bu akşam TV’de!

Ailesinin desteği ve baskısıyla "evlenme hazırlığı"na sokulan Efsun'un kendi duygularını keşfetme süreci, izleyiciye hem komik hem duygusal anlar yaşatır.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusu nedir? Bu akşam TV’de!

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola - Efsun
Murat Yıldırım - Sinan
Nevra Serezli - Peyker
Gülenay Kalkan - Gönül
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Eda Ece - Ceren
Begüm Öner - Merve
Gül Arıcı - Tuğçe
Muhammet Uzuner - Yazar
Romina Özipekçi - Ferda
Sinem Öztufan - Aslı
İsmail İncekara - Oktay
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Şebnem Sönmez - Aysel
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Cem Kılıç - Timur
Enis Arıkan - Mehmet
Burak Topaloğlu - Alpdirek
Efecan Şenolsun - Murat
Leyla Erdoğan - Burcu

Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve konusu nedir? Bu akşam TV’de!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör