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Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH'a konuştu
Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH'a konuştu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin marangoz atölyesinde kompresörle makatına hava basılarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma için geri sayım başladı. 23 Eylül'de görülmesi beklenen duruşma öncesi acılı anne Nebihe Kendirci SABAH'a konuştu.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 14:16