Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu

Konunun aydınlatılmasını isteyen Nebihe Kendirci, "Çocuğun pantolonu durduk yere kaybolmaz. Durduk yere çöpe atılmaz. Ya atılmıştır, ya da attırılmıştır. O pantolon önemli bir delil değil miydi? Nasıl korunmadı?" diyerek isyan etti. Adalet çağrısında bulunan acılı anne, "Benim oğlum gitti. Geri gelmeyecek. Ama başka Muhammed'ler ölmesin istiyorum." Dedi.