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Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH'a konuştu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin marangoz atölyesinde kompresörle makatına hava basılarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma için geri sayım başladı. 23 Eylül'de görülmesi beklenen duruşma öncesi acılı anne Nebihe Kendirci SABAH'a konuştu.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 14:16
Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu

Kan donduran olay, 14 Kasım 2025'te Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin elleri, çalıştığı marangoz atölyesinde kalfa Habip Aksoy (20) ve diğer bir çalışan tarafından bağlandı, pantolonu çıkarıldı ardından çocuğun makatına kompresörle hava verildi.

Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu

Muhammed Kendirci

İç organlarında ciddi hasar oluşan çocuk, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Habip Aksoy, ifadesinde olayın şaka amacıyla gerçekleştiğini söyledi. Aksoy, hakkında "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu

"ÇOCUĞUMA İŞKENCE YAPMIŞLAR"

Olaya ilişkin 23 Eylül'de görülecek ilk duruşma öncesi SABAH'a konuşan Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, olayın şaka maksatlı olmadığını belirterek, "Çalışanlar iş yerinde temizlik yapıyormuş. Olay o sırada gerçekleşmiş. Habip'in Muhammed'i yere düşürdüğü, kollarını arkadan tuttuğu, üzerine oturduğu ve kompresörle makatına hava bastığı söylendi. Bir çocuğa bu şekilde müdahale etmek şaka değildir. Resmen işkence yapmışlar. Bu yüzden suçun 'olası kastla öldürme' suçu olarak değerlendirilmesini kabul etmiyorum." dedi.

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Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu

Habip Aksoy

KATİLİ İÇİN ASKER UĞURLAMASI YAPMAK İSTEMİŞ

Anne Kendirci, oğlunun Habip Aksoy'a olaydan 1 ay önce uğurlama yapmak istediğini söyleyerek, "Habip askere gidecekti. Muhammed 'Anne, Habip'i yemeğe çağıralım, cebine harçlık koyalım' diyordu. Kimseye karşı kötü düşünmezdi." ifadelerini kullandı.

Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu

"DELİL NEDEN KORUNMADI?"

Yürütülen soruşturma kapsamında, Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli olay günü Muhammed'in delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı.

Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu

Konunun aydınlatılmasını isteyen Nebihe Kendirci, "Çocuğun pantolonu durduk yere kaybolmaz. Durduk yere çöpe atılmaz. Ya atılmıştır, ya da attırılmıştır. O pantolon önemli bir delil değil miydi? Nasıl korunmadı?" diyerek isyan etti. Adalet çağrısında bulunan acılı anne, "Benim oğlum gitti. Geri gelmeyecek. Ama başka Muhammed'ler ölmesin istiyorum." Dedi.

Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu
Kompresörlü vahşette yürek yakan ayrıntı! Katili için asker uğurlaması yapmak istemiş: Acılı anne SABAH’a konuştu
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA #BOZOVA