Konuştuğunuz dilden bile hızlı algılanıyor: İnsanların size anında güvenmesini sağlayan 0 renk!

HANGİ TON HANGİ ORTAMDA GİYİLMELİ?

Renk psikolojisi uzmanı Michelle Lewis ve imaj danışmanı Michelle T. Sterling'e göre mavinin her tonu aynı mesajı vermiyor. Doğru ortamda doğru tonu seçmek için uzmanların önerileri şunlar:

İş Görüşmesi ve Mülakatlar (Lacivert): Koyu mavi ve lacivert, en güçlü güven ve otorite izlenimini yaratır. Karşı tarafa tecrübe, ciddiyet ve sarsılmaz bir güvenilirlik mesajı iletir.

İlk Buluşma (Gök Mavisi / Lavanta Mavisi): Sıcak ve samimi bir ilgi yansıtır. Karşı tarafa rahatlama hissi vererek iletişimi kolaylaştırır.

Müşteriye Teklif Sunarken (Orta Ton Saf Mavi): Netlik ve öz güven yansıtır. İkna kabiliyetini artırarak kurumsal güveni sağlamlaştırır.

Hata İtiraf Ederken veya Telafi Anlarında (Yumuşak Mavi): Sevgilinize ya da bir arkadaşınıza duygusal bir açık yüreklilikle yaklaşmak istediğinizde yumuşak tonlu maviler duygusal güven hissi doğurur.