Trend Galeri Trend Yaşam KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Konya'da deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Kulu merkezli deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte Konya depremi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 22.09.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:26
KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.03.35'te kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Depremi yaşayan vatandaşlar detayları araştırmaya başlarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı. İşte, 22 Eylül 2025 Konya depremine dair ayrıntılar…

KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: KONYA'DA DEPREM!

AFAD verilerine göre Konya Kulu ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-09-22
Saat:09:03:35 TSİ
Enlem:39.0725 N
Boylam:33.28694 E
Derinlik:9.24 km

KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
KONYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?