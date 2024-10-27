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Konya'da 2 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı masaj salonunda öldürmüştü: O insafsız için karar çıktı!

Konya'da sevgilisi 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı çalıştığı masaj salonunda bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki Emrah Demirkan hakkında soruşturma tamamlandı. Cani adam için istenen ceza belli oldu…

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 27.10.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 08:33
Konya’da 2 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı masaj salonunda öldürmüştü: O insafsız için karar çıktı!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, bir masaj salonunda geçtiğimiz 10 Eylül günü masörlük yapan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan, iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından koridorda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Konya’da 2 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı masaj salonunda öldürmüştü: O insafsız için karar çıktı!

Gözaltına alınan eski sevgili Emrah Demirkan cinayeti itiraf etti. Demirkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya’da 2 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı masaj salonunda öldürmüştü: O insafsız için karar çıktı!

TELAŞLI BİR ŞEKİLDE ÇIKIP KAÇTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık katil zanlısı Emrah Demirkan hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Konya’da 2 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı masaj salonunda öldürmüştü: O insafsız için karar çıktı!

İddianamede Emrah Demirkan'ın olay günü sabah 09.35'de salonun önüne geldiği, 09.38'de Elif Ceren'in kapıyı açması üzerine içeriye girdiği, 11.16'da ise telaşlı bir şekilde içeriden çıkıp kaçtığı bilgilerine yer verildi.

Konya’da 2 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı masaj salonunda öldürmüştü: O insafsız için karar çıktı!

KAPIYI KİLİTLEMİŞ

İddianamede katil zanlısı ile ilgili vicdanları sızlatan detaylarda dikkat çekti. Olaydan 1 ay öncede sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği belirtilen Emrah Demirkan'ın bu nedenle ayrılık yaşadığı sevgilisi ile yeniden barışmak istediğini söylediği ve ardından ikili arasında tartışma çıktığı belirtildi. Daha sonra ise Demirkan'ın yanında getirdiği bıçakla Elif Ceren'i öldürme kastıyla yaraladığı, göğüs bölgesine sapladığı bıçakla Elif Ceren'i yaralı halde orada bırakarak masaj salonundan çıktığı, Elif Ceren'in yaralı halde dışarı çıkıp kurtulmasını da engellemek için masaj salonunun dış kapısını kilitleyerek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Elif Ceren'in ise kendi imkanları ile göğsünde saplı olan bıçağı çıkardığı ancak oracıkta hayatını kaybettiği belirtildi.

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